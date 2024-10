OpportunityCommerce.com Annuncia il Black Friday “Privé” dall’1 al 20 Novembre 2024: Offerte Esclusive per i Clienti Iscritti

Milano, 18 ottobre 2024 – Opportunity Commerce è lieta di annunciare il suo atteso evento Black Friday “Privè”, che si terrà dal 1 al 20 novembre 2024. Durante questo periodo, i clienti avranno l’opportunità di approfittare di sconti eccezionali su una vasta gamma di prodotti, con un focus particolare sugli elettrodomestici.

Chi è Opportunity Commerce e Perché Sceglierlo per i Tuoi Acquisti Online

OpportunityCommerce S.r.l., fondata nel 2022, ha rinnovato e rilanciato il portale storico www.opportunitycommerce.com, specializzato nella vendita online di arredamento ed elettrodomestici. Con una nuova gestione orientata all’espansione internazionale, il sito ha esteso la propria attività in tutta Europa, offrendo un’esperienza d’acquisto competitiva e vantaggiosa.

Il vero punto di forza di OpportunityCommerce risiede nei suoi prezzi estremamente competitivi, in particolare su elettrodomestici e arredamento di fascia alta. In molti casi, i prodotti vengono proposti con prezzi fino al 30% inferiori rispetto ad Amazon, con la possibilità di usufruire di pronta consegna in pochi giorni.

Grazie a una combinazione vincente di qualità, convenienza e velocità, OpportunityCommerce si sta affermando come un riferimento affidabile per chi cerca offerte esclusive e prodotti di alta gamma a prezzi imbattibili nel panorama dell’e-commerce europeo.

Offerte Esclusive per il Black Friday Privé

In occasione del Black Friday “Privè”, Opportunity Commerce proporrà sconti fino al 50% su una vasta selezione di elettrodomestici, dando ai clienti l’opportunità di rinnovare e migliorare i propri spazi domestici. Grazie a queste offerte esclusive, sarà possibile acquistare elettrodomestici di alta qualità a prezzi straordinariamente competitivi, trasformando la casa con soluzioni moderne e all’avanguardia.

Elettrodomestici in Offerta

I clienti avranno l’opportunità di scoprire un’ampia gamma di elettrodomestici in offerta, perfetti per arricchire e modernizzare gli spazi domestici. Tra le promozioni proposte, Opportunity Commerce offrirà:

Piani Cottura a induzione , a gas e con cappa integrata

, a gas e con cappa integrata Lavastoviglie (Bosch, Siemens)

Frigoriferi side by side (LG, Liebherr)

Frigoriferi ad incasso (Bosch, Liebherr)

Cappe (Falmec, Faber)

Cantine Vini (Avintage, Dunavox)

In aggiunta, i clienti potranno scoprire molti altri prodotti e marchi diversi

Offerte Giornalmente Aggiornate

Opportunity Commerce invita i clienti a visitare il sito quotidianamente per non perdere le offerte Black Friday, che verranno aggiornate regolarmente. Questo garantirà l’accesso a nuove occasioni vantaggiose e stimolanti.

Unisciti alla Community di Opportunity Commerce

Opportunity Commerce incoraggia i clienti a iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati sulle ultime offerte esclusive e promozioni del Black Friday. Ecco i vantaggi dell’iscrizione:

Accesso Anticipato a Sconti: Gli iscritti alla newsletter riceveranno informazioni in anteprima sulle migliori offerte del Black Friday e sugli sconti esclusivi, consentendo di accaparrarsi i migliori affari prima che siano esauriti. Notifiche di Promozioni Esclusive:I membri della community saranno informati su eventi speciali, promozioni stagionali e offerte limitate nel tempo, senza perdere nessuna opportunità di risparmio. Contenuti Utili e Guide: Gli iscritti riceveranno contenuti esclusivi, tra cui articoli utili, guide all’acquisto e consigli su come sfruttare al meglio le offerte disponibili.

Come Iscriversi

Iscriversi è semplice e veloce. È sufficiente visitare il sito web www.opportunitycommerce.it e compilare il modulo di iscrizione al sito. È importante controllare anche la casella di posta per confermare l’iscrizione e iniziare a ricevere le ultime novità.

Resta Connesso e Risparmia

Opportunity Commerce invita tutti a seguire tutti i canali social dell’azienda per scoprire un modo nuovo e conveniente di fare shopping. Non lasciate che le migliori offerte del Black Friday “Privè” vi sfuggano: iscrivetevi oggi stesso e iniziate a risparmiare. Si ricorda che l’accesso al Black Friday “Privè” è riservato esclusivamente agli iscritti al sito.