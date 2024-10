Perugia. Provvedimenti per la circolazione in strada Ponte d’Oddi

Per consentire alla società Umbra Acque di eseguire i lavori di sostituzione della condotta idrica in strada di Ponte d’Oddi, dal 14 al 25 ottobre la Struttura organizzativa Sicurezza del Comune di Perugia ha disposto con ordinanza (n. 2565 del 10 ottobre) i seguenti provvedimenti:

– dalle ore 8 alle ore 19: divieto di transito in strada Ponte d’Oddi, nel tratto che va dall’incrocio con via Pesenti alla rotatoria Ponte d’Oddi, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori;

– dalle ore 19 alle ore 8 del giorno successivo: senso unico di marcia in strada Ponte d’Oddi nel tratto compreso fra la rotatoria Ponte d’Oddi e l’incrocio con via Pesenti (direzione San Marco), da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori;

– nel tratto di strada disciplinato a senso unico di marcia: divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 35 quintali e ai veicoli con lunghezza superiore a 6 metri.

Link all’ordinanza:

https://ente.comune.perugia.it/jalbopretorio/AlboPretorio?servizio=dettaglio&idPratica=39277&