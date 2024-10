500° Anniversario della scoperta di Verrazzano della Baia di New York e 60° Anniversario del Ponte Verrazzano-Narrows

Dal 1976, l’Italian Heritage and Culture Committee of New York, Inc. (IHCC-NY, Inc.) ha avviato prima una settimana e ora un mese di collaborazione con altre organizzazioni italiane e italoamericane, con la missione di promuovere, presentare e preservare la cultura italiana e italoamericana nell’area dei Tre Stati. Il tema annuale viene ripreso da altri Stati nella programmazione degli eventi in tutta l’America.

Quest’anno il tema è Giovanni da Verrazzano, esploratore e umanista rinascimentale che, nel tentativo di trovare una rotta per l’Oriente, fu il primo europeo a entrare nella baia di New York il 17 aprile 1524, 500 anni fa e 85 anni prima di Hudson! Non arrivò come conquistatore o colonizzatore, ma come osservatore. La sua mente indagatrice mappò l’intera costa orientale dell’America, dalla Florida a New Foundland. Descrisse la topografia, il clima, e gli indiani native con quali rimasse diverse settimane apprendimento alla loro cultura, che e` conservato in una lettera che scrisse al suo sponsor, Re Francesco l di Francia. Una rara copia di questo Codice Cellere` si trova alla Morgan Library di New York. Inoltre, il 21 novembre ricorre il 60° anniversario dell’omonimo ponte, il Verrazzano-Narrows Bridge.

Nel corso dell’anno l’IHCC-NY ospita, coordina o pubblicizza presentazioni, simposi, seminari, proclamazioni a tutti i livelli di governo e la più alta onorificenza dell’IHCC-NY, il premio Leonardo da Vinci. Il Comm. Joseph Sciame, presidente dell’IHCC-NY, Inc. ha recentemente commentato la celebrazione di Verrazzano: “Quest’anno abbiamo una persona speciale in Verrazzano, perché era un uomo del suo tempo e si preoccupava delle persone che incontrava, e il suo arrivo nel porto di New York è un pezzo di storia importante per noi e per il mondo”. Ogni anno le proclamazioni del Presidente e del Congresso degli Stati Uniti onorano i risultati e i contributi degli immigrati italiani e dei loro discendenti che vivono negli Stati Uniti, in particolare nelle arti, nelle scienze e nella cultura. Ogni anno si tiene un concorso tematico per studenti della IHCC-NY, Inc., presieduto dal membro del Consiglio di amministrazione Lucrezia Lindia. Tra i giudici ci sono altri membri del Consiglio direttivo: Giuliana Ridolfi Cardillo e Claudia Massimo Berns (italiano) Maria Marinello e Nancy Indelicato (inglese), e i seguenti sono i vincitori del concorso IHCC 2024: Concorso di italiano: Jonathan Shim, classe 11, Cresskill High School, NJ, presentato dalla signorina Diana Zoino. Concorso di inglese: Grace Abraham, classe 9, Preston High School, NY, presentato dalla signorina Rosemary DeMaio; Maria Iodice, classe 10, Millburn High School, NJ, presentato dalla signorina Valeria Luppino. Il materiale didattico del Comitato, tra cui poster, segnalibri e libretti a tema, continua a essere distribuito gratuitamente a istituzioni scolastiche, culturali e pubbliche, assicurando la continua educazione del pubblico sui meriti del patrimonio e della cultura italiana/italoamericana