I marchi dei ricambi per le stufe a pellet forniti da Balkan Energy Italia

Una stufa a pellet può essere un’alleata perfetta per combattere il freddo dell’inverno: in modo semplice, risparmiando sulla bolletta energetica e rispettando l’ambiente. Quello che forse non sai è che le stufe a pellet, per funzionare al meglio, sono caratterizzate da tecnologie avanzate.

E ogni singola parte della stufa a pellet deve funzionare al meglio per garantire il massimo rendimento termico e l’utilizzo della stessa in piena sicurezza. Il problema è che, spesso per distrazione o per disattenzione, puoi trovarti a utilizzare la tua stufa a pellet in maniera non completamente corretta.

E un utilizzo non corretto, soprattutto se ripetuto nel tempo, può portare alla rottura di alcune parti della stufa a pellet: parti che è necessario sostituire con ricambi di assoluta qualità, in modo da mantenere sempre elevata l’efficienza della stufa a pellet.

Vuoi sapere di più sulle problematiche delle stufe a pellet e sui ricambi dei brand più famosi? In questo articolo potrai scoprire:

I più diffusi modi non corretti di utilizzare la tua stufa a pellet

Utilizzare una stufa a pellet è semplice, ma utilizzarla nel modo corretto non è sempre così immediato. Ci sono alcuni comportamenti che vanno assolutamente evitati: il rischio è non solo quello di perdere efficienza a livello termico, ma anche di danneggiare le diverse parti della stufa a pellet.

Prima di tutto, è molto importante scegliere un pellet di qualità per la tua stufa. Potresti essere tentato di approfittare delle “offerte speciali” e di scegliere un pellet in offerta: ma spesso dietro a questo risparmio si cela un combustibile di qualità non elevata. Che porta quindi a una scarsa resa. Inoltre, il pellet più economico è spesso “contaminato” da residui come colle (per compattarlo) e vernici: che, durante la combustione possono sprigionare dei fumi nocivi alla salute. E anche alla stufa a pellet: infatti queste sostanze, con un utilizzo prolungato nel tempo, possono finire per danneggiare la stufa a pellet.

Attenzione poi alle operazioni di pulizia della stufa a pellet. Molto spesso si tende a trascurare una corretta pulizia della stufa della stufa a pellet, che invece è necessaria per il buon funzionamento della stessa. Per esempio, la parte del braciere, del vetro, della camera di combustione e del cassetto della cenere dovrebbe essere effettuata ogni settimana, durante la stagione di utilizzo.

Trascurare le operazioni di pulizia ordinaria, come quelle di manutenzione straordinaria (da far eseguire da un professionista del settore, almeno 1 volta all’anno) aumenta di molto il rischio di danni alle diverse parti della stufa a pellet, dal bruciatore, alla ventola per la distribuzione del calore.

Quali sono le parti che più comunemente si rompono all’interno di una stufa a pellet?

Ci sono alcune parti delle stufe a pellet che, soprattutto se la stufa non è utilizzata nel modo corretto, tendono più facilmente a danneggiarsi. In particolare può accadere, soprattutto nei modelli più recenti, che la stufa vada in allarme termico: quindi il sistema di controllo ha registrato una temperatura maggiore rispetto al limite previsto, e procede a spegnere la stufa.

Questo problema può essere causato dalla guarnizione dello sportello, che tende spesso a danneggiarsi, oppure da problemi al bruciatore.

Il bruciatore è una parte delicata della stufa a pellet, spesso soggetto a malfunzionamenti: che possono causare sia il surriscaldamento della stufa, sia difficoltà di accensione o improvvisi spegnimento.

Anche la parte elettronica (la scheda) che controlla il funzionamento della stufa a pellet nel suo complesso può presentare dei problemi: che in molti casi sono causati dagli sbalzi di tensione che si verificano all’interno dell’impianto elettrico e che finiscono per danneggiare i circuiti elettronici. In caso di danni a questa parte la stufa potrebbe non accendersi, non riscaldare nel modo corretto o anche spegnersi in maniera improvvisa.

Dove puoi trovare i pezzi di ricambio delle stufe a pellet?

Nel momento in cui la tua stufa a pellet presenta dei problemi di funzionamento che possono essere risolti solamente con l’installazione di pezzi di ricambio, diventa molto importante sapere dove puoi trovare gli stessi. Ovviamente dovrai puntare su pezzi di ricambio originali e di qualità: risparmiare pochi euro, in questo frangente, si rivela nella maggior parte dei casi una scelta che porta a spendere molto di più in future riparazioni.

Ma dove trovare i pezzi di ricambio delle stufe a pellet mcz, thermorossi, ravelli, piazzetta, pezzi di ricambio stufe a pellet montegrappa, ricambi per stufe a pellet extraflame, ricambi stufa pellet edilkamin, pezzi di ricambio stufe anselmo cola?