Fonseca invita il suo Milan alla massima concentrazione: il Liverpool è una delle più forti in Europa

Vietato sbagliare soprattutto se di fronte hai “il Liverpool una delle più forti in Europa”. È questo l’invito di mister Fonseca ai suoi uomini. Il Milan deve metterci massima concentrazione nell’esordio in Champions contro una squadra che ha “un gioco posizionale molto forte e individualità che tutti conosciamo. Dobbiamo essere perfetti difensivamente per poter vincere. Sappiamo che non possiamo sbagliare, basta una volta e prendi gol. Possiamo e vogliamo vincere”.

In questo nuovo format a girone unico non si può perdere. “Domani è la partita più importante – dice Fonseca -, ma non posso dimenticare che la prossima partita di A è il derby”. Qualche giocatore potrebbe uscire prima e la formazione cambiare leggermente.