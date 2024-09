Rimini. Inaugurazione della nuova palestra del Liceo Linguistico ed Economico Sociale, spazio di crescita e di futuro

Una giornata di festa, sorrisi e tanta emozione: questa mattina, oltre al primo giorno di scuola per tanti ragazzi, è stato anche il ‘primo giorno’ per la nuova palestra del Liceo Valgimigli di Viserba, un’opera molto attesa che finalmente diventa realtà per gli studenti e tutto il personale scolastico.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte anche il sindaco di Rimini e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, il consigliere provinciale con delega all’edilizia e alla programmazione scolastica Giuliano Zamagni, la dirigente del liceo linguistico ed economico sociale Roberta Fantinato, la dirigente del liceo Giulio Cesare Valgimigli Sandra Villa e il parroco don Alessandro Pironi, accanto al corpo docente e, naturalmente, ai veri protagonisti della giornata: le alunne e gli alunni, che hanno accolto con entusiasmo questo nuovo spazio che potranno vivere quotidianamente.

La nuova palestra, costruita con tecniche moderne e materiali ecocompatibili, si estende su una superficie di oltre 1000 metri quadrati, di cui 650 dedicati esclusivamente all’area sportiva, pronta ad accogliere partite di basket, pallavolo e attività fisiche di vario genere. Il parquet brillante, gli spogliatoi attrezzati, gli spazi pensati per il massimo comfort: tutto è stato curato nei minimi dettagli per garantire un’esperienza sportiva di alto livello. Particolare attenzione è stata dedicata all’aspetto acustico, con l’utilizzo di materiali isolanti che non solo rendono l’ambiente più confortevole, ma contribuiscono anche al risparmio energetico. Il sistema di riscaldamento a pannelli radianti e l’illuminazione a LED con sensori di presenza completano un impianto tecnologicamente avanzato, pronto a soddisfare le esigenze della scuola e della comunità.

Ma non è solo il design innovativo a rendere speciale questa palestra. C’è un angolo tutto dedicato agli studenti: un’area esterna di circa 470 metri quadrati, richiesta direttamente da loro per svolgere attività all’aria aperta. L’area esterna, inoltre, prevede un ingresso sia direttamente dall’istituto scolastico Valgimigli che dal capolinea degli autobus, su via Sacramora.

“Oggi celebriamo non solo il primo giorno di scuola, ma anche il taglio del nastro di un progetto che guarda lontano: il futuro delle nostre ragazze e dei ragazzi, il quale passa anche dall’abitudine alla pratica sportiva e dall’adozione di uno stile di vita sano – è il commento del presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad – Questo significa anche mettere a disposizione dei ragazzi delle strutture moderne e accoglienti, in cui lo sport, insieme all’educazione e alle lezione tra i banchi, gioca un ruolo centrale nella crescita individuale e collettiva delle nuove generazioni. Il plesso, in questa nuova veste, diventerà un vero punto di riferimento per tutta la comunità, non solo come luogo di apprendimento, ma anche come spazio polifunzionale di incontro e aggregazione, capace di offrire opportunità a 360 gradi”.

“La cosa bella è che il territorio riminese continua a investire sul comparto educativo. Lo fa con il PNRR, e lo fa con gli sforzi della Provincia che continua a investire sulle scuole. A questo proposito, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento ai dirigenti scolastici, al personale docente e al consigliere Zamagni, il cui lavoro è stato fondamentale per trasformare questa iniziativa in realtà”, conclude il presidente Sadegholvaad.