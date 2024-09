Gemonio. Matteo Salvini è andato a casa di Umberto Bossi per una visita di cortesia

Il fondatore ha ricevuto la visita di Matteo Salvini. Il segretario leghista si è recato a Gemonio a casa di Umberto Bossi per una visita di cortesia. L’occasione propizia è stata la Festa della Lega a Besozzo. “L’incontro è andato benissimo, Bossi è in forma” ha riferito alla stampa il Capitano.

“Questa non è la pace di Gemonio perché tra me e Umberto Bossi non c’è mai stata nessuna guerra”. Si è affrettato a precisare il vice premier a margine della visita di cortesia al Senatur. “L’ho trovato in splendida forma” ha raccontato il Ministro alle Infrastrutture. “Abbiamo parlato di tutto, di autonomia, di pensioni da tutelare, lavoro, tasse, giustizia, di Lombardia e di come stanno il Governo e la Lega. Contento lui e contento io”.

“Più di un’ora di colloquio a Gemonio (Varese) tra Matteo Salvini e Umberto Bossi”, si legge in un comunicato della Lega. “Clima molto cordiale e rilassato, dopo la falsa notizia del decesso del Senatur diffusa alla fine di agosto. Per Salvini è stata una chiacchierata “molto positiva, siamo stati entrambi molto contenti”. Sono stati affrontati parecchi temi. Non solo la situazione del governo e del partito, ma soprattutto l’autonomia (“battaglia storica della Lega che farà bene a tutta Italia” ha detto Salvini), e poi infrastrutture (con particolare riferimento a quelle lombarde), giustizia, sicurezza e immigrazione. Il tutto senza dimenticare qualche riflessione su economia, guerra, politica energetica con sguardo al nucleare. Con Bossi erano presenti anche la moglie Manuela Marrone e il figlio Renzo. Salvini ha promesso al fondatore di tenerlo costantemente aggiornato, magari con un altro incontro insieme ai ministri a partire da Roberto Calderoli”, conclude la nota.