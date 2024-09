Cagliari. In un incidente tra un’auto e una moto ha perso la vita Gianfranco Poddesu

Drammatico incidente stradale a Cagliari dove in uno scontro tra un’auto e una moto è deceduto Gianfranco Poddesu. L’uomo di 59 anni era alla guida di una Honda. Gianfranco Poddesu la prossima settimana avrebbe compiuto 60 anni.

L’incidente in cui ha perso la vita Gianfranco Poddesu è avvenuto in via Is Mirrionis all’altezza dell’incrocio con via Gippi. Vani i soccorsi del personale del 118 arrivato con un’ambulanza. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale. Il corpo di Gianfranco Poddesu è stato portato in cimitero a disposizione dell’autorità giudiziaria.