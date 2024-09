Doppia sconfitta del Crotone contro un Trapani bene organizzato in ogni reparto

Lega Pro girone C terza giornata

Crotone 1

Trapani 2

Marcatori: 14° Kostadinov, 32° Zuppel, 66° Kanoute

Crotone (4-3-2-1): Sala, Rispoli (Rojas), Cargnelutti, Armini, Giron, Gallo, Schiro’, Spina (Ovicazch), Vitale, Silva (Kolaj), Kostadinov (Chiarella). All. Longo

Trapani (3-5-2): Seculin, Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti (Martina), Crimi (Carriero), Karic, Kanoute, Lescano, Bifulco (Spini), Zuppel (Fall). All. Aronica

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Ass. Andrea Maria Masciale di Molfetta

Andrea Rizzello di Casarano

Quarto giudice: Alfredo Iannello di Messina

Ammoniti: Karic, Cargnelutti, Criminale, Giron, Kostadinov, Schiro’

Angoli: 5 a 3 per il Crotone

Recupero: 2 e 7 minuti

Spettatori: 3.856 incasso euro 17.173, 60

Doveva essere cancellata dagli squali, sul terreno amico dell’Ezio Scida, la brutta prestazione della precedente giornata in quel di Cava dei Tirreni, ma così non è stato.

Non mancavano alla vigilia di questa sfida le preoccupazioni dall’affrontare un avversario giunto a Crotone con la rabbia della precedente sconfitta (0-3) interna e per l’assenza forzata d’alcuni pitagorici dovuta a squalifica o problemi fisici. Circostanze che, nel corso dei novanta minuti più recupero, sono risultate motivate a giudicare dal risultato finale e dalla pessima prestazione. Assenti Di Pasquale, Vinicius, Rojas, Tuminello, schierati al loro posto Armini, Schiro’, Silva, Kostadinov. Mister Salvatore Aronica, sulla panchina in sostituzione dell’esonerato Torrisi, ha confermato cinque/undicesimi della precedente formazione quali Seculin, Ciotti, Karic, Kanoute’, Lescano e lasciato fuori Fail, Mastrantonio, Carraro, Martina, Sabatino, Celli.

Giusto risultato di parità a fine primo tempo. In gol il Crotone al minuto quattordici con Kostadinov dopo l’assist dalla destra di Spini. Pareggio del Trapani con Zuppel al minuto trentadue in seguito a calcio d’angolo. Ripresa gestita male dal Crotone per tornare in vantaggio. È, invece, il Trapani che raddoppia con Kanoute’ al minuto sessantasei. Doppia battuta d’arresto dei pitagorici che dopo la sconfitta aprono un grosso interrogativo sulle loro capacità tecniche per un campionato di qualità. Bene il Trapani che conquista il primo successo stagionale con un’ottima prestazione.