Francesco Salis ucciso nella notte a Santa Giusta: arrestato Andrea Giuntoli

Omicidio nell’Oristanese. Francesco Salis, 44 anni, è stato ucciso nella notte a Santa Giusta, a pochi chilometri da Oristano. Il delitto è avvenuto in strada, in via Dante, con un colpo di fucile esploso al culmine di un litigio.

I sanitari del 118 hanno trovato Francesco Salis già in gravissime condizioni e presentava una ferita all’addome. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Oristano, è deceduto poco dopo. I Carabinieri hanno individuato il responsabile. Si tratta di Andrea Giuntoli, 43 anni di Santa Giusta, tradotto in carcere a Massama con l’accusa di omicidio volontario.

A quanto riferisce la stampa locale il litigio era nato in un locale del paese. Futili motivi alla base della tragedia. Durante la lite sarebbero saltati fuori prima un bastone e poi una roncola. Infine l’arma che ha trasformato la rissa in tragedia. Il fucile era nell’auto di Giuntoli. Il colpo esploso da distanza ravvicinata farebbe pensare ad una colluttazione. L’arma sarebbe stata caricata a pallini ma avrebbe colpito Salis al basso ventre.