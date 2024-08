Alleanza Verdi Sinistra Pescara avvia la Raccolta Firme Contro l’Autonomia Differenziata

Alleanza Verdi Sinistra di Pescara ha dato il via alla raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata su tutto il territorio provinciale. Questa iniziativa, nata dalla volontà di opporsi a una riforma che rischia di frammentare l’unità del Paese, vedrà i volontari impegnati nei prossimi giorni in diversi luoghi della città per raccogliere le adesioni dei cittadini.

Enrico Di Ciano, Segretario del Circolo di Sinistra Italiana di Pescara, ha sottolineato l’importanza di questo momento: “Da Sinistra fermeremo lo scempio di questo regalo alla Lega unitariamente con tutte le forze contrarie allo Spacca Italia, e poi ci prepareremo al voto referendario.”

Anche Giulia Persico, referente provinciale di Europa Verde Pescara, ha voluto esprimere il proprio pensiero sull’importanza di questa iniziativa: “Abbiamo avviato la raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata sulla Provincia di Pescara, per ricucire la nostra Italia partendo dai territori. È fondamentale esserci per salvare il Paese da una riforma divisiva e ingiusta.”

Roberto Ettorre, Segretario Provinciale di Sinistra Italiana, ha ringraziato tutti coloro che stanno contribuendo a questa campagna, dai volontari che stanno affrontando il caldo estivo per raccogliere le firme, ai cittadini che stanno partecipando attivamente. “Il lavoro instancabile dei nostri volontari, che stanno raccogliendo firme anche sotto il sole di agosto, dimostra il loro impegno per un’Italia unita. Un grazie di cuore anche ai cittadini che stanno firmando, dimostrando così il loro amore per la Costituzione e l’uguaglianza. Il messaggio che stiamo inviando al governo è chiaro: gli italiani non vogliono un Paese diviso. Continueremo a lavorare insieme per fermare lo Spacca Italia, oggi con una firma, domani con il voto.”

Nelle prossime settimane, i cittadini avranno diverse opportunità per contribuire a questa importante causa firmando per il referendum contro l’autonomia differenziata. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 19 agosto, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso il mercato dello Stadio. Successivamente, sarà possibile firmare venerdì 23 agosto, in orario serale, dalle ore 21:00 alle 23:00, presso il Molo Nord, all’altezza della Madonnina. La raccolta firme continuerà sabato 24 agosto, ancora in orario serale, dalle ore 21:00 alle 23:00, presso la Nave di Cascella. Infine, l’ultimo appuntamento previsto al momento sarà mercoledì 28 agosto, dalle ore 10:00 alle 12:00, al mercato di Via Cavour.