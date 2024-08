Pulizie Case Vacanza: Quando Esternalizzare il Servizio

Se sei un proprietario, un gestore, un host, o un’azienda di property management, ti sarai chiesto decine di volte se esternalizzare l’housekeeping, ovvero il servizio di pulizia e cambio biancheria, per le tue case vacanze. Non esiste una risposta universale a questa domanda, ma in questo blog vogliamo essere provocatori: conviene esternalizzare l’housekeeping quando hai le idee chiare.

La Complessità del Business degli Affitti Brevi

Il business dello short term e degli affitti brevi è molto complesso perché ingloba una grande pluralità di attività fondamentali. Ecco un’analisi dettagliata dei principali pilastri che costituiscono questo settore:

A) Accoglienza ospite: Il cosiddetto meet & greet, che consiste nell’accogliere personalmente gli ospiti, presentare loro la struttura e fornire tutte le informazioni necessarie per un soggiorno confortevole.

B) Scelta tariffe: Il revenue management, ovvero la gestione delle tariffe delle strutture sui vari portali o tramite prenotazioni dirette, per massimizzare le entrate.

C) Pulizie e cambio biancheria: L’housekeeping, che nelle case vacanza è reso complicato dalla logistica e dalla necessità di garantire standard elevati di pulizia e igiene.

D) Manutenzione: Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà, per assicurare che tutto sia sempre in perfette condizioni.

E) Contabilità e contrattualistica: Gestire la parte amministrativa e legale, che include la contabilità, la fatturazione, e la gestione dei contratti.

I Vantaggi dell’Esternalizzazione

Molti gestori e aziende scelgono di esternalizzare alcune di queste attività per vari motivi:

Riduzione dei costi fissi: Esternalizzare può comportare meno costi fissi e una minore struttura organizzativa, riducendo la complessità gestionale. Focus sulla crescita: Affidare alcune attività a terzi consente di rimanere focalizzati su aspetti strategici e di crescita del business, piuttosto che su operazioni quotidiane.

La Profittabilità e la Capacità di Rimanere Focalizzati

Un aspetto cruciale nella decisione di esternalizzare o internalizzare l’housekeeping riguarda la capacità di rimanere profittevoli. Si tende a credere che esternalizzare sia necessariamente più costoso, ma spesso non è così. Internalizzare ha una sua curva di esperienza, data da processi e persone, e una struttura organizzativa in crescita deve continuamente adattarsi, il che può ridurre la profittabilità.

Ad esempio, un’azienda di property management che cresce rapidamente potrebbe trovarsi in difficoltà nell’inserire e formare nuovo personale di pulizie, compromettendo la qualità del servizio offerto. In questi casi, esternalizzare può risultare una soluzione più efficiente e conveniente.

L’Importanza della Specializzazione

Le pulizie sono un lavoro a sé stante, che richiede competenze specifiche e un’organizzazione dedicata.

Magazzino: Stoccaggio e spazi

Internalizzare l’housekeeping porta con se anche problemi di spazio e logistica: bisognerà infatti disporre di spazi idonei dove tenere i macchinari come lavatrici e asciugatrici oltre che conservare e stoccare materiali di pulizia, consumabili e biancheria.

Tali ambienti dovranno essere salubri e asciutti per mantenere la biancheria pulita e profumata scordatevi dunque nella maggior parte dei casi scantinati e garage.

Se gestite sopra i 20 appartamenti gli spazi di magazzino e stoccaggio della vostra lavanderia saranno sicuramente importanti e rappresenteranno un costo fisso non trascurabile.

Realizzare un magazzino porta con se molte sfide e grattacapi come solo per citarne alcuni: controllo e rotazione delle scorte, rifornimenti presso fornitori spesso differenti: carta igienica, kit cortesia, detergenti ecc..

Soluzionicasevacanza.it: Un Esempio di Eccellenza

Soluzionicasevacanza.it è una ditta specializzata in pulizia case vacanze , con un payoff chiaro: “Tu cresci, noi pensiamo al resto”. Questa azienda si propone come soluzione definitiva per l’esternalizzazione delle pulizie con cambio biancheria, offrendo un servizio che include:

Pulizia a ogni checkout: Ogni volta che un ospite lascia la casa vacanza, l’azienda si occupa della pulizia completa e del ritiro della biancheria sporca (da letto e da bagno), consegnando quella pulita.

Questo approccio elimina il problema dello stoccaggio della biancheria negli appartamenti, semplificando la gestione logistica della biancheria che la ditta di darà a lavanolo.

Il Servizio garantito 365 giorni l’anno: La ditta assicura la disponibilità del servizio ogni giorno dell’anno, senza interruzioni.

Mercato di riferimento:

Attualmente, Soluzionicasevacanza.it opera nelle città di Roma e Milano.

Decidere se esternalizzare l’housekeeping per le tue case vacanze dipende da diversi fattori, tra cui la dimensione della tua attività, il tuo budget, e le tue priorità strategiche. Esternalizzare può offrirti una maggiore flessibilità e permetterti di concentrarti sulla crescita e sul miglioramento della qualità del servizio offerto ai tuoi ospiti.

D’altra parte, internalizzare può sembrare una scelta più economica a breve termine, ma comporta una maggiore complessità gestionale e richiede un continuo adattamento della struttura organizzativa. Valutare attentamente i pro e i contro di entrambe le opzioni ti aiuterà a prendere la decisione migliore per la tua attività.

L’esternalizzazione dell’housekeeping può essere una scelta vincente per molti proprietari e gestori di case vacanza. Affidarsi a una ditta specializzata come Soluzionicasevacanza.it può garantirti un servizio di alta qualità, riducendo al contempo i costi fissi e la complessità gestionale. Se hai le idee chiare su come gestire il tuo business, l’esternalizzazione può rivelarsi la soluzione ideale per crescere in modo sostenibile e profittevole.