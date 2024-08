A Tarquinia avviato il progetto Crinbici

È stato avviato il progetto “CRInBICI”, che prevede la presenza sul litorale di tre volontari formati per il primo soccorso e per l’uso del defibrillatore operanti su biciclette adeguatamente attrezzate. L’iniziativa è promossa dalla CRI Comitato di Tarquinia, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Tarquinia. Il servizio è attivo dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30 ogni sabato e domenica di agosto, nonché il 15 agosto e il 1° settembre.

I volontari della CRI presteranno il primo soccorso ai cittadini e ai turisti colti da malore, con lo scopo di stabilire un contatto diretto qualificato con l’infortunato e, dove serve, allertare gli altri organi competenti per la buona riuscita dell’intervento, così da avere un triage più accurato e, di conseguenza, collaborare all’eventuale urgenza dei soccorsi. Nell’ambito di “CRIinBICI” è operativa, negli stessi giorni e orari, una postazione fissa, nella casetta di legno in via Porto Clementino, con infermiere volontarie che effettuano misurazioni della pressione arteriosa, controllo della glicemia, eventuali medicazioni oltre a dare informazioni socio sanitarie.