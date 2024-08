Pisa. Palazzo Lanfranchi, fine lavori alla facciata

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria della facciata di Palazzo Lanfranchi, in Lungarno Galilei. L’intervento, iniziato lo scorso aprile, si era reso necessario a seguito di piccoli distacchi del materiale di facciata che avevano richiesto la recinzione dell’area sottostante al palazzo.

«È una soddisfazione aver riportato al suo splendore la facciata del palazzo Lanfranchi e soprattutto averla messa in sicurezza – dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa -. È stato un restauro molto dettagliato e accurato che ha necessitato di tempi non brevi però siamo molto soddisfatti del risultato. Nel corso dei lavori, poi, è emersa anche l’esigenza di effettuare alcune lavorazioni, inizialmente non previste, ma necessarie a preservare gli elementi di facciata dagli agenti atmosferici. In particolare un trattamento manutentivo alle parti lignee del sottogronda per preservare nel tempo l’integrità dell’aggetto di gronda. Questo ci permetterà per i prossimi anni di non dover nuovamente intervenire sulla facciata che torna ad essere quel gioiello di architettura che rende splendidi i nostri Lungarni.

Il lavoro è consistito in interventi al paramento murario e agli elementi architettonici sul fronte principale del palazzo, in particolare di ripulitura delle superfici lapidee, verifica della stabilità e consolidamento delle cornici delle finestre e marcapiani, restauro conservativo degli elementi architettonici, con interventi realizzati da tecnici specializzati nel restauro dei monumenti. L’importo complessivo finale dei lavori eseguiti è pari ad 86mila euro, con risorse comunali.