La Spezia. Sopralluogo del Sindaco ai lavori di miglioramento delle tubazioni collegate all’acquedotto di Fornola

Venerdì mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini si è recato nel quartiere delle Pianazze dove è in corso un importante intervento di miglioramento delle tubazioni collegate all’acquedotto di Campo Pozzi a Fornola, che forniscono acqua nelle abitazioni della città e di diversi comuni limitrofi. In particolare i lavori vengono svolti per ridurre

e stabilizzare la pressione dell’intero acquedotto, al fine di abbattere le perdite e ridurre drasticamente le rotture dei tubi, portando a meno sprechi e un risparmio per tutti i cittadini.

Il sindaco e Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il Piano contro la dispersione idrica che utilizza fondi del Pnrr è stato firmato poco tempo fa dalla Provincia, ma siamo già al lavoro. La dispersione idrica è una problematica di primaria importanza, perché l’acqua è un bene prezioso da tutelare e proteggere, limitando al massimo gli sprechi, e questo grande progetto punta proprio a limitare gli sprechi il più possibile, sopperendo a decenni di immobilismo da parte delle amministrazioni di centrosinistra che in passato hanno guidato questa città. Quello alla Spezia, nel quartiere delle Pianazze, è solo il primo intervento che è già a buon punto: a settembre sarà completata anche la seconda tubazione e messo a pieno regime tutto l’impianto”.

Questo programma di manutenzione si è reso necessario perché il minor consumo di acqua da parte dei cittadini durante la notte aumenta la pressione sui serbatoi dell’intero acquedotto causandone una fisiologica dispersione, che grazie a questo intervento sarà pressoché annullata. La finalità di questo lavoro, infatti, è proprio quella di ridurre e stabilizzare la pressione ottimizzando la distribuzione dell’acqua senza sprechi e meno costi per i cittadini serviti dall’acquedotto di Fornola.