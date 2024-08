Si è concluso il “Festival Arte e Poesia” II° edizione

Pannaconi – La seconda edizione “Festival Arte e Poesia” a Pannaconi chiude con il botto finale: una bellissima estemporanea d’Arte denominata già dalla prima edizione “A petra i’ l’aria” (nome associato ad una località del posto con un panorama da sogno che si affaccia sul Golfo di Sant’Eufemia). Questa seconda edizione è stata dedicata al giovane artista del posto Antonio Guerrera. La cittadinanza ha voluto così omaggiare questo giovane scomparso prematuramente. L’evento è stato organizzato dal sacerdote don Felice Palamara e da Romina Candela (presidente del Comitato Crisalide), con la collaborazione della Sig. Mariella Gentile (madre di Antonio) e dalla comunità di Pannaconi. Nel giorno della chiusura del festival arte e poesia, sono stato invitato a presiedere la giuria che avrebbe dato i premi ai vincitori del concorso d’arte .. innanzitutto ringrazio la poetessa Romina Candela per l’invito, ed parroco della cittadina Don Felice Felice Palamara. Premesso che nella prima serata del concorso di poesie, salendo sul palco dei premiati, come Presidente Onorario e Console di #wikipoesia , il sottoscritto ha proposto al comune l’inserimento gratuito come “Città dei Poeti” nella grande enciclopedia online, della “Repubblica dei Poeti”, come segno onorifico di pregio per l’impegno di far crescere la poesia, come arte e come espressione dell’anima, nella sua cittadina. Di pomeriggio, nella giornata dedicata all’arte pittorica, all’insaputa di tutti, mi sono recato, sotto un sole rovente, a vedere gli artisti all’opera. In serata si è conclusa così la parte dedicata all’arte, questi artisti incuranti del caldo hanno espresso su tela le loro emozioni, finito il lavoro hanno portato i quadri in chiesa.

Gli artisti sono stati ospiti della Parrocchia fino a sera, le opere sono state consegnate e giudicate da una giuria composta dall’ arch. Maria Caterina Pietropaolo, dalla docente Anatonella Valeriano, dal vicario zonale don Nicola Berardi e dal Pres. Dell’Ass. Culturale “La Fenice” nonché Console Onorario di Wikipoesia Rino Rosario Logiacco, per l’occasione nelle vesti di Presidente della Giuria, insieme agli altri giurati ci siamo espressi , giudicando l’operato dei partecipanti .

Sono giunti ben tredici artisti da varie parti della Calabria (Vibo Valentia, Palmi, Monasterace, Reggio Calabria, Tropea, Pizzo etc…). essi erano; Antonio Nazionale, Ercole Fortebraccio, Antonio Tonio Fortebraccio, Nadile Marianna, Francesco Mangialardi, Francesco Tolotta, Elisabetta Pugliese, Martina Stambè, Maria Neve Vallone, Vincenzo Notaro, Fernanda Fagà, Angela Rosa Di Masi e Raffaella Polifroni.

Il primo classificato è stato Ercole Fortebraccio, secondo Vincenzo Notaro e terza Marianna Nadile ..

I presenti in chiesa hanno votato come giuria popolare, e la vincitrice è stata Elisabetta Pugliese ..

la splendida voce di Margherita Pietropaolo ha chiuso l’evento con il Maestro Rocco Barbalace in un concerto, cantando vari brani e dedicando agli artisti un “Ave Maria” spettacolare. .

“Si chiude così con l’Arte il nostro Festival 2024, abbiamo lavorato tanto, tutti quanti con passione e spirito di collaborazione – hanno commentato a margine dell’iniziativa gli organizzatori – . Quest’anno crediamo di aver fatto molto bene il tutto, comunque cercheremo di migliorare per il prossimo anno. Gli artisti hanno regalato a tutti noi un momento di gioia ma soprattutto un momento di cultura. La chiesa era piena di fedeli e curiosi venuti a vedere i quadri. In tutte le opere si percepisce una grande arte e una forte emozione. La giovane Elisabetta Pugliese ha espresso con la sua opera l’amore e la vita. Non dimentichiamo i bambini che nel vedere gli adulti dipingere si sono cimentati anche loro a dipingere e disegnare. Quindi possiamo dire che se Pannaconi ha trasmesso questo ad una giovanissima, il risultato di questa manifestazione è di una vittoria collettiva, il paese è stato partecipe, questa è una grande soddisfazione. L’artista Marianna Nadile ha rappresentato la veduta denominata “A Petra i’ l’Aria”, con i suoi colori ha creato un’opera da sogno. L’ Artista Vincenzo Notaro ha rappresentato “l’affruntata” di Pannaconi, che è un richiamo alle nostre tradizioni. Immortalare questo momento così importante in modo eccezionale ha legato quel filo che unisce la bellezza del passato e la speranza del futuro. Il maestro Ercole Fortebraccio ha realizzato una grande opera rappresentando la Piazza di Maria S.S. della Lettera in Pannaconi. Ogni pennellata, colori, profondità, ombre, ogni scelta cromatica , ogni dettaglio della sua opera ha condotto alla vittoria, sottolineando non solo la sua abilità tecnica, ma anche la profondità delle sue emozioni e delle sue idee”.

#notizie #Calabria #italy Co. Rino Rosario Logiacco