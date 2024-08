Cuneo. Parte il nono cantiere PNRR: nel quartiere Donatello nasceranno 11 nuovi alloggi

La creazione di 11 nuove unità abitative è l’obiettivo del nono cantiere finanziato dal PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, in avvio in queste settimane nel quartiere Donatello di Cuneo, che riguarderà il complesso di cinque edifici collocati tra via Madonna del Colletto e via Gian Lorenzo Bernini, costruiti negli anni ’70, come parte dell’edilizia residenziale prevalentemente pubblica.

I lavori porteranno alla riqualificazione del piano terra di questi palazzi, attualmente “a pilotis” per uno spazio complessivo di circa 2000 metri quadrati, per creare due bilocali e nove trilocali, a cui si accompagneranno spazi comuni flessibili.

Gli spazi di questi cinque fabbricati saranno innanzitutto oggetto di opere di bonifica e saranno smantellate le strutture di delimitazione degli spazi e le pavimentazioni attuali, per poi procedere alla predisposizione degli appartamenti, secondo quanto definito nel progetto esecutivo curato dai progettisti di Tekne-Rossi Prodi associati. Previsti dall’intervento sono anche la creazione di nuovi spazi per il ricovero delle bici dei residenti e la risistemazione delle aree verdi esterne di pertinenza dei palazzi.

Questo è uno dei 13 interventi programmati dal Comune nell’alveo del Programma Innovativo nazionale per la Qualità dell’abitare (PinQua), poi entrato a far parte del PNRR. Questi progetti mirano ad aumentare la capacità del Comune di offrire risposta ai bisogni abitativi delle persone più fragili, siano essi giovani in cerca di autonomia, anziani che la stanno perdendo o famiglie con particolari difficoltà. In totale saranno 132 le unità abitative nuove o riqualificate entro il 2026 sul territorio Comunale.

Il costo dell’intervento al Donatello – interamente finanziato con i fondi PNRR – è di 3.126.321 €; i lavori sono stati affidati, previa gara, alla ditta R.T.I. Romano Costruzioni & C S.r.l a cui è stato consegnato il cantiere nei giorni scorsi.

“Non ci fermiamo questa estate, perché i tempi del PNRR sono stringenti e richiedono un impegno non indifferente che stiamo sostenendo in maniera egregia, grazie al lavoro dei nostri tecnici. Si predispone in questi giorni un nuovo cantiere, ma altri ancora saranno aperti nelle settimane a venire”, dichiarano il Vice-sindaco Luca Serale, con delega ai lavori pubblici e l’Assessore al patrimonio Alessandro Spedale. “Nel Consiglio comunale dei giorni scorsi”, sottolineano invece la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessore alle politiche sociali Paola Olivero, “si è discusso e votato pressoché all’unanimità un ordine del giorno che affrontava proprio il tema della casa e delle fragilità abitative. Il cantiere che annunciamo oggi è una ulteriore risposta concreta. Continueremo a lavorare non solo per preparare nuove abitazioni, ma anche per creare le reti e i meccanismi per garantire che questi nuovi spazi possano accogliere al meglio e in maniera virtuosa e inclusiva le persone o le famiglie che hanno fragilità o bisogni a cui il mercato della casa non sa rispondere”.

In foto gli edifici interessati dall’intervento

Per ulteriori informazioni sui progetti finanziati dal PNRR: www.cuneositrasforma.it