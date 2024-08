I migliori gadget per l’estate 2024

L’estate spesso coincide con il periodo di ferie, le tante agognate vacanze che costituiscono la ricarica per l’intero anno lavorativo. Si ritrova un po’ meno libertà in chi ancora è impegnato negli studi universitari, per cui spesso i mesi estivi coincidono con le sessioni d’esame e anticipano le prove di settembre. A prescindere che si sia giovani o meno, le temperature elevate e il caldo spingono necessariamente alla ricerca di relax e tranquillità. In alcuni casi si riesce a trovarlo in villeggiatura, ma è obbligatorio ricercarlo anche nella propria routine di tutti.

Volendo passare in rassegna gadget e novità imprescindibili per questi mesi in relazione al mondo tech, partiamo da un annoso problema che spesso si riscontra in corrispondenza con le temperature elevate. Sempre più utenti segnalano infatti un vero e proprio crollo relativo alla durata della batteria dei propri smartphone, un aspetto che può però essere problematico dal momento ormai si utilizza il telefono per qualsivoglia attività, dal pagare in cassa alle mappe per orientarsi. Per questo il power bank rientra senza dubbio tra gli acquisti imprescindibili per l’estate, ancor meglio se dotato di più porte USB.

Le gite al mare, in collina o in campagna spesso possono essere accompagnate dalla musica. Per questo le casse portatili rappresentano senza dubbio un potenziale ottimo acquisto. Sono da preferire senza dubbio quelle dotate di una batteria integrata piuttosto duratura, come il caso dell’ultima uscita di casa Sony, in grado di arrivare fino a 12 ore.

Le ricerche di mercato condotte per conto del mercato librario hanno evidenziato come d’estate gli italiani leggano molto di più rispetto al resto dell’anno. Il tempo a disposizione è molto di più, complici le vacanze, i weekend fuori porta o i semplici pomeriggi in piscina. Un elemento spesso considerato necessario è il kindle, certamente più comodo del trasporto fisico di qualche libro. Il mercato conta ormai diversi brand che ciclicamente vengono riproposti, molto dipende dall’uso che se ne intende fare e il budget di spesa a disposizione.

Ovviamente tra i passatempi preferiti restano i giochi, che restano ai vertici tanto nel periodo invernale quanto in quello estivo. Sia che si tratti di console più elaborate come Playstation o Xbox, sia che il gioco avvenga attraverso smartphone e tablet. Per questi ultimi due device, è sempre più ampio la scelta delle app da poter scaricare, in versione gratuita o a pagamento, per i propri giochi. Altrettanto vasto il settore del gioco online, vale a dire quei siti che permettono di giocare direttamente online senza dover necessariamente scaricare l’applicazione. Rientrano in questa tipologia le slot machine online, ma anche giochi considerati più tradizionali come scacchi o briscola, senza dimenticare il sudoku, spesso riscoperto in coincidenza dei mesi estivi.

Un ultimo gadget che può essere considerato fondamentale è la borraccia. Non è però da intendersi nella sua versione classica ma il riferimento in questo caso va all’ultima novità in fatto di tech. L’uscita targata Philips, infatti, è da considerarsi come un must have per le gite fuori porta e le escursioni in montagna. Ha integrato il dispositivo per purificare l’acqua e grazie ad una tecnologia LED UV-C non si formano i cattivi odori che possono accompagnare le classiche borracce.