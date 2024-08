Milano. Furgone investe quattro persone in via Boccaccio: morto un trentenne

Tragico incidente in zona centrale a Milano. Un furgone ha investito quattro persone in via Boccaccio causando la morte di un giovane. Un trentenne è morto poco dopo il trasporto in ospedale. Sin da subito le sue condizioni erano gravissime, i soccorritori del 118 lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio e il decesso è avvenuto al pronto soccorso del Niguarda dove era stato immediatamente portato. A causare l’incidente è stato un uomo di 55 anni che è risultato positivo all’alcol test preliminare fatto sul posto dalla polizia municipale. Ferite in maniera non grave altre tre persone.

Il cinquantenne ha perso il controllo del furgone in via Giovanni Boccaccio, all’angolo con piazza Giovine Italia a Milano. Il furgone ha prima sbandato e poi si è schiantato sul marciapiede abbattendo anche un semaforo. Quattro i pedoni travolti, due in maniera diretta. Il ragazzo di 30 anni è risultato essere subito il più grave: era stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda in arresto cardiocircolatorio ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto nella shock room del pronto soccorso.

In codice giallo con trauma cranico e al volto, gamba e braccio, un ragazzo di 21 anni; una giovane della stessa età ha riportato una trauma “minore” a una gamba. Non ospedalizzato il quarto pedone investito, un uomo di 50anni. Il conducente del furgone, un uomo di 55 anni, ha riportato anche un trauma alla schiena ed è stato trasferito al San Carlo.