Da venerdì 19 luglio 2024 è in rotazione radiofonica “HANGOVER”, il nuovo singolo di ERICK SOLA già disponibile sulle piattaforme digitali dal 12 luglio.

“Hangover” è un brano pop-punk caratterizzato da un ritmo vivace e incalzante, parla di leggerezza, “sobrietà” ed è ideale per l’estate.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano una mattina di 4 anni fa, non ricordo dove, probabilmente ero in appartamento, (all’ epoca condiviso con i coinquilini “gesuiti”, storia comica ma vera).

Il mio risveglio fu alquanto discutibile dato che la notte prima feci serata con amici, alzando un tantino il gomito…dunque è così che è nata Hangover”.

Il videoclip di “Hangover”, diretto da Francesca Gallina, descrive brevi episodi di un post-sbornia vissuto da Erick Sola, protagonista e autore del brano. La fotografia del video combina elementi vintage e moderni con tocchi underground.

Biografia

Federico Sola, in arte Erick Sola, nasce a Castrovillari (CS) il 3 agosto 1998. Muove i suoi primi passi nella musica all’età di 14 anni e tra interviste, singoli, Ep, concorsi, ed esperienze da back liner, all’età di 19 anni decide di trasferirsi a Bologna per inseguire la sua passione. Qui intraprenderà il suo percorso da busker dove verrà notato, oltre che dal pubblico, anche da personaggi celebri come Cesare Cremonini. La sua musica tratta argomenti personali ma allo stesso tempo di vita comune. Le sfumature fanno la differenza.

Attualmente sta lavorando a nuova musica con il desiderio di farla ascoltare a più persone possibili.

Dopo “Forse parlo troppo di me”, “Hangover” è il nuovo singolo di Erick Sola disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 12 luglio 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 19 luglio.