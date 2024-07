Keikibu e l’importanza dei corsi di inglese per bambini

I bambini di oggi nascono in un mondo digitale. Non a caso si parla di nativi digitali. Sono sottoposti sin da piccolissimi a stimoli tecnologici importanti e anche il mondo della scuola non può fare a meno della tecnologia. La maggior parte della tecnologia usa l’inglese come linguaggio. In tutta Italia come nel resto del Mondo, l’inglese è ovunque nella nostra vita e nel linguaggio comune. Non si può fare a meno quindi di pensare ai corsi di inglese per bambini come fondamentali per il bagaglio culturale e personale dei nostri figli. Anche perché l’apprendimento dell’Inglese, come di qualsiasi altra lingua straniera, sviluppa competenze trasversali che vanno dal problem solving al multi-tasking ed è fattore abilitante per lo sviluppo di network relazionali, su lavoro e nella sfera privata, in un mondo sempre più cosmopolita.

In Italia sono tantissime le famiglie che fanno seguire corsi di inglese per bambini ai loro figli, in aggiunta a quelli dell’istruzione pubblica, per rafforzare quel bagaglio culturale di cui necessitano i più piccoli per affrontare al meglio le sfide di un mondo globalizzato, dinamico ed in costante evoluzione.

L’offerta è ricca e varia e trovare la soluzione giusta potrebbe essere cosa non facile e veloce, ma noi abbiamo scoperto un modo per semplificare la ricerca del corso di inglese e non solo: Keikibu.

Keikibu: quello che ti serve per il tuo bambino

Sul portale keikibu.com si trova un’ampia sezione dedicata ai corsi di inglese per bambini. Ma cos’è keikibu? Lo scopriamo visitando il portale keikibu.com dove viene riportato un antico proverbio. “Ci vuole un intero villaggio per crescere un bambino”. Keikibu “vuole essere proprio quel villaggio digitale in cui i genitori possono trovare facilmente e velocemente tutto il supporto necessario per crescere al meglio i propri bambini, stimolandoli, divertendoli ed emozionandoli”.

Ma alla fine cosa offre ai genitori Keikibu? Disponibile in versione web e app, Keikibu “offre in un unico posto centinaia di negozi, attività, servizi, soluzioni, idee e proposte per tutte le necessità dei nostri bambini, dalla gravidanza fino ai 13 anni, semplificando la vita di noi genitori e di chi sta per diventarlo”. Non solo quindi corsi di inglese per bambini, ma molteplici attività e idee, alcune molto importanti, ma non sempre considerate dai genitori. In modo veloce e facile, in un’unica collocazione, si trovano sport, scuola, campus, corsi, cosa fare nel fine settimana, feste, uno specialista, un hotel o un ristorante per famiglie. Keikibu è dunque un villaggio virtuale, con una community con tanti altri genitori in cui si possono leggere i pareri degli esperti sui temi più importanti per crescere i bambini, ma anche connettersi con altre famiglie con bambini con cui fare nuove esperienze insieme.

Keikibu: punto di riferimento per le famiglie

“Mettiamo il bambino al centro di tutto quello che facciamo, restituendo tempo prezioso ai genitori da trascorrere con i propri figli e fornendo risorse utili per crescerli”. È quanto dichiarano alla nostra redazione i fondatori di Keikibu. Grande visibilità viene data al sociale grazie alla collaborazione con organizzazioni che si rivolgono alle famiglie con proposte culturali, formative, mediche o scientifiche. “Eravamo stanchi di perdere ogni volta troppo tempo a cercare la soluzione migliore per nostra figlia, tempo che potevamo trascorrere con lei e non solo per lei.” Così è nata Keikibu a fine 2020. Il progetto è iniziato con un focus iniziale su Milano e dintorni, ma Keikibu sta crescendo rapidamente. L’obiettivo? “Diventare il punto di riferimento per oltre 6 milioni di famiglie in Italia”. E i fatti supportano il successo del progetto, tant’è che nel 2022 Keikibu è stata selezionata dalla Bocconi tra le start-up con il maggior potenziale di crescita a livello nazionale per partecipare al programma di accelerazione B4i – Bocconi for innovation.

I corsi di inglese per bambini su Keikibu

Una delle esigenze avvertite dalle famiglie italiane, come dicevamo, è quella di fare seguire un corso di inglese ai propri bambini. In effetti i corsi inglese bambini sono tra i più richiesti e su Keikibu c’è un’ampia selezione di scuole e corsi che si può filtrare facilmente per età del bambino e zona d’interesse, come per tutte le attività su Keikibu. E naturalmente si possono consultare le recensioni o chiedere consiglio agli altri genitori all’interno di una community educata e controllata. Tutto questo grazie non solo a un team di professionisti che lavorano al progetto, ma anche alle oltre 900 aziende partner che hanno scelto Keikibu per proporre le loro offerte di servizi, di prodotti e soluzioni per i bambini, tra cui anche corsi, laboratori, campi in lingua e vacanze studio all’estero. “Insieme stiamo creando qualcosa di grande. Unisciti a noi!”. È l’invito lanciato dai promotori di questo progetto molto innovativo ed ambizioso.