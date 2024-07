Guasto sull’Alta velocità vicino a Firenze: venerdì di passione in treno

Un venerdì infuocato per chi viaggia in treno. Si registrano infatti pesanti disagi per i treni ad Alta velocità, con ritardi sino a 90 minuti e possibili cancellazioni, a causa di un guasto nel nodo di Firenze, in prossimità di Rovezzano.

L’inconveniente tecnico riguarda la linea elettrica ed è stato causato dal passaggio di un treno. Lo rende noto Rfi. I treni in direzione Roma vengono instradati sulla linea convenzionale da Firenze a Valdarno mentre quelli regionali potranno subire rallentamenti, variazioni e cancellazioni. E’ quanto si legge sul sito di Rete ferroviaria italiana.