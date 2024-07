Oggi si conclude la lunga carriera il Luogotenente C.S. Massimo Biasone

Otto anni svolti nel ruolo più prestigioso e soddisfacente da sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ossia da Comandante di Stazione, cosi conclude oggi la lunga carriera il Luogotenente C.S. Massimo Biasone. Ecco di seguito la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani.

Un uomo, un comandante con spiccato acume investigativo, sempre presente per i suoi uomini, pacato e riservato, premiato come miglior Comadante di Stazione nell’ ultima Festa dell’Arma, privilegio di cui non tutti sono investiti: “Ricoprire il ruolo di Comandante di Stazione non è da tutti poiché non si è più un semplice maresciallo, si diventa un punto di riferimento non solo per i militari ma anche per i cittadini ”, così con queste parole, il Luogotenente BIASONE Massimo descrive una parte della sua vita.

Oggi presso il Comando Provinciale Carabinieri BAT svolgerà il suo ultimo giorno di servizio il Luogotenente Carica Speciale BIASONE Massimo, sottufficiale dell’Arma, padre e comandante di uomini.

Il Maresciallo è probabilmente la figura simbolo dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante di Stazione, l’ “interlocutore privilegiato della cittadinanza, indiscusso punto di riferimento”. Per tradizione è consuetudine che in un paese non deve mancare mai la figura del sindaco, del farmacista e del maresciallo dei carabinieri, tanta è l’importanza e il ruolo che l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria riveste all’interno della comunità.

Il Comandante della Stazione di Trani porta a termine oggi la sua lunga carriera nella famiglia dell’Arma, ben 40 anni al servizio del cittadino.

Genitori originari di Miglianico, in provincia di Chieti, Massimo Biasone è nato a Torino il 15 luglio 1964. Si è arruolato nel 1984 prima nel grado di carabiniere e poi vincendo il concorso da sottoufficiale nel 1986. Dopo una breve esperienza in territoriale, per le sue spiccate doti investigative entrò a far parte del ROS di Bari e per otto anni faceva parte della squadra del Nucleo Investigativo. Per ben 14 anni ha portato il suo bagaglio carico di esperienza presso gli uffici del Nucleo Operativo della Compagnia di Barletta, per poi concludere la sua carriera da Comandante di Stazione a Trani.

In questa lunga storia d’amore con l’Arma non sono mancati importanti riconoscimenti come la Croce oro con torre per anzianità di servizio, il Nastrino per aver operato durante il periodo del Covid 19, 10 encomi per essersi distinto in importanti operazioni di polizia giudiziaria adempiendo ai propri compiti dando ulteriore dimostrazione di dedizione al servizio e spiccato acume investigativo e spirito di sacrificio.

“Quando mi arruolai il presidente della commissione valutatrice mi disse “BIASONE fatti onore nell’Arma”, l’Arma mi ha dato tanto e spero di aver fatto lo stesso”. Oggi 15 luglio 2024 non solo il Comandante BIASONE svolge il suo ultimo giorno da militare ma è anche il giorno del suo sessantesimo compleanno.

Con il migliore augurio e profondo ringraziamento da parte di tutta l’Arma dei Carabinieri! Auguri Comandante e buon inizio!