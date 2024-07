Pordenone. Premio di 70 mila euro al fine di agevolare l’avvio di imprese nelle zone rurali

“Anche per l’annualità 2024 la Giunta regionale stanzia quasi 2 milioni e mezzo di euro a favore dell’avvio di aziende agricole guidate da giovani imprenditori. Il sostegno è concesso in forma di premio, pari a 70 mila euro, a chi decide di avviare un’attività agricola nelle aree rurali del territorio regionale, abbia meno di 41 anni di età e che presenti un “business plan” per lo sviluppo dell’attività. Una misura che, negli ultimi anni, ho mostrato di funzionare attirando, in particolare nelle aree montane, diversi giovani imprenditori”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e montagna Stefano Zannier dopo l’approvazione, nella riunione dell’Esecutivo regionale, della delibera che dà il via libera al bando per l’accesso ai fondi previsti dal Piano strategico nazionale Pac 2023-2027 e dal Complemento per lo sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia e rivolti a incentivare l’insediamento di giovani agricoltori. La dotazione complessiva del bando è di 2 milioni e 450 mila euro.

“L’intervento prevede la concessione – ha precisato Zannier – agli imprenditori agricoli di età inferiore ai 41 anni che vogliano iniziare un’attività in agricoltura come responsabili dell’azienda e che presentino un piano di sviluppo dell’impresa. I finanziamenti hanno l’obiettivo di mettere in campo strumenti per attrarre giovani all’interno del settore agricolo, rispondendo anche alla necessità di promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali del territorio regionale”.

Per partecipare al bando è necessario avere un’età maggiore di 18 e inferiore ai 41 anni, insediarsi per la prima volta come capo azienda alla guida di un’attività economica nel settore primario, possedere un’adeguata formazione e competenza professionale o impegnarsi a ottenerle entro 36 mesi dalla concessione del finanziamento ed essere agricoltori in attività o acquisire tale qualifica entro 18 mesi dall’insediamento o dalla concessione del sostegno economico.

Le domande devono essere presentate in formato elettronico sul portale del sistema informativo disponibile nel sito internet del riconoscendo Organismo pagatore regionale (OPR FVG), all’indirizzo www.opr.fvg.it, entro il 15 ottobre 2024.