L’Albiceleste vince per la 16ª volta la Copa America

L’interista Lautaro Martinez decide la Copa America. Il conto aperto lasciato con la nazionale lo scorso Mondiale per via di una caviglia malconcia l’ha chiuso nella finale di Miami con il gol al 112’ che condanna la Colombia (1-0 d.t.s) ad una sconfitta che ferma la serie positiva a 28 partite, l’ultima proprio contro gli argentini.

Il Toro interista segna da subentrato per la terza volta nel torneo e si guadagna il titolo di capocannoniere con 5 gol. In una serata iniziata con oltre un’ora di ritardo per via dei disordini al di fuori dell’Hard Rock Stadium, che hanno portato a risse e caos tra i tifosi, l’Argentina conquista la seconda Copa America consecutiva, calando il tris di trofei in fila (in mezzo il Mondiale 2022) che vale un record assoluto per una sudamericana.

L’Argentina vince senza Messi, uscito in lacrime al 66’ per una botta alla caviglia. Alla Colombia l’orgoglio di avere fatto un percorso straordinario dopo 23 anni. I Cafeteros giocano meglio il primo tempo ma calano nei supplementari, con James che non incide. Scaloni costruisce l’azione della vittoria con i cambi. Paredes recupera palla, Lo Celso imbuca, Lautaro è perfetto davanti a Vargas. Argentina campione.