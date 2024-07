Secondo colpo da ko: Trump ottiene l’immunità parziale

Il vento soffia forte verso la Casa Bianca. Dopo la debacle di Biden nel dibattito con Trump, arriva un secondo colpo da ko a favore del tycoon. Infatti la Corte Suprema degli USA ha rimandato il caso dell’immunità invocata da Donald Trump per i fatti di Capitol Hill a un tribunale di grado inferiore. “Una grande vittoria per la nostra Costituzione e democrazia. Sono orgoglioso di essere americano”. Così Trump esulta su Truth Social subito dopo la sentenza della Corte Suprema che gli riconosce una parziale immunità rispetto nei processi federali contro di lui.

Prorogando il termine del processo penale contro il leader repubblicano per le accuse che gli sono state rivolte, si mette fine alle prospettive che l’ex presidente possa essere processato prima delle elezioni di novembre. Piuttosto che farlo loro stessi, i giudici hanno ordinato ai tribunali di grado inferiore di comprendere come applicare la decisione al caso di Trump. Ciò implica un ulteriore ritardo prima che Trump possa affrontare il processo nella causa intentata dal consulente speciale Jack Smith. La decisione della Corte in un secondo importante caso di Trump in questo mandato, insieme alla sua decisione sulle sue azioni dopo le elezioni del 2020, sottolinea il ruolo scomodo che i giudici stanno giocando nelle prossime elezioni.

La natura del potere presidenziale – secondo la Costituzione statunitense – dà diritto a un ex presidente all’immunità assoluta da procedimenti penali “per azioni che rientrano nella sua autorità costituzionale conclusiva e preclusiva”, scrive il presidente della Corte John Roberts. “E ha diritto a un’immunità almeno presuntiva per tutti i suoi atti ufficiali. Non c’è immunità per gli atti non ufficiali”. Roberts si è unito agli altri cinque giudici conservatori. La sentenza è arrivata più di due mesi dopo che la Corte ha ascoltato tutte le argomentazioni, molto più lentamente rispetto ad altri casi epici.

L’ex presidente ha negato la propria negligenza, continuando a sostenere che questo procedimento e altri tre sono motivati politicamente per cercare di impedirgli di vincere le elezioni di novembre. Se il processo di Trump a Washington non avrà luogo prima delle elezioni del 2024 e non gli saranno concessi altri quattro anni alla Casa Bianca, presumibilmente sarà processato subito dopo. Ma se vincesse, avrebbe la possibilità potrebbe nominare un procuratore generale che chiederebbe l’archiviazione di questo caso e degli altri procedimenti federali. Potrebbe anche tentare di utilizzare il pardon power su se stesso.

La Corte Suprema che ha ascoltato il caso comprendeva tre giudici nominati da Trump (Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh) e due giudici che hanno scelto di non farsi da parte dopo che sono stati sollevati dubbi sulla loro imparzialità. Il processo di Trump era stato programmato per iniziare il 4 marzo, ma questo prima che egli chiedesse delle dilazioni temporali autorizzate dal tribunale e una revisione completa della questione da parte della più alta corte nazionale.

Prima che la Corte Suprema venisse coinvolta, un giudice e una commissione d’appello di tre giudici avevano stabilito all’unanimità che Trump potesse essere perseguito per le azioni intraprese mentre era alla Casa Bianca e nel periodo precedente al 6 gennaio. “Ai fini di questo caso penale, l’ex presidente Trump è diventato il cittadino Trump, con tutte le difese di qualsiasi altro imputato penale”, aveva sentenziato la Corte d’appello a febbraio.