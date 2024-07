La Disfatta dell’Italia agli Europei: colpa della Federazione, di Spalletti oppure dei Giocatori?

Sono già passati diversi giorni dalla notte di Berlino che è costata l’eliminazione della nazionale Italiana dagli Europei di Germania. In un torneo continentale tutto può accadere, ma su una cosa tutti gli osservatori si sono trovati concordi: questa è stata la peggior nazionale vista negli ultimi 50 anni. I processi sono cominciati immediatamente portando sul banco degli imputati il gruppo squadra, l’area tecnica e la dirigenza.

Le Colpe della Federazione

“Siamo dispiaciuti per non aver potuto riconsegnare o dare a tutti i tifosi italiani ciò che meritavano e meritano. Siamo delusi per il risultato – queste sono state le prime dichiarazioni ufficiali del presidente Gravina che ha aggiunto – “Io sono molto pragmatico e penso che sia sbagliatissimo lasciare un progetto pluriennale dopo 8 mesi alle prime difficoltà. Ci saranno delle riflessioni profonde, ma Spalletti resta”

Quello che per molti invece non è stato detto è che dal 2018, quando si è insediato, Gravina ha fatto poco per il calcio italiano. Nessuna riforma, nessuna innovazione. Anche la gestione della nazionale è stata sbagliata, perché Spalletti non ha avuto il tempo necessario per lavorare al progetto per il colpevole ritardo nell’esonero di Mancini.

Le Colpe del selezionatore

“Ho tentato di ringiovanire un po’ la squadra e siccome rimango qui questo verrà fatto ancora di più in futuro – ha spiegato il Luciano Spalletti in conferenza stampa -. Qualcosa ho sbagliato e sono il primo responsabile, non siamo riusciti a crescere e siamo tornati a zero dopo la sconfitta con la Svizzera, ma so cosa fare”, ha concluso.

Per la stampa sportiva Il ct non ha mai trovato la quadra andando in confusione, i giocatori non sono riusciti a dare qualcosa in più come singoli e come gruppo; a livello tattico l’accusa è quella di aver cambiato fin troppi moduli nel corso di quattro partite e di aver convocato ben 10 difensori e, ad esempio, nessun buon esterno di attacco dal buon piede sinistro.

Le Colpe dei Giocatori

“Uscire così fa male, chiediamo scusa a tutti”. Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano dell’Italia, ha parlato chiaro dopo l’eliminazione da Euro 2024- “L’eliminazione è meritata – prosegue Donnarumma – e per come è venuta è durissima da digerire. Il primo tempo è andato malissimo, poi dovevamo reagire nel secondo e invece abbiamo subito preso il secondo gol. Se è mancato il coraggio? E’mancato tutto, la qualita’, il coraggio…”

Mai parole sono state in grado di fotografare perfettamente la prestazione sportiva. Ora abbiamo toccato il fondo, possiamo solo risalire.