La famiglia Biden si sarebbe riunita a Camp David per convincere il presidente a continuare la corsa presidenziale

Il 72% degli elettori degli Stati Uniti d’America ritiene che Joe Biden “non disponga della salute mentale e cognitiva necessaria” a servire come capo dello Stato, e una percentuale analoga afferma che il presidente non dovrebbe portare avanti la propria candidatura per un secondo mandato alla Casa Bianca. I risultati del sondaggio realizzato dalla Cbs News si sovrappongono alle indiscrezioni sulla candidatura di Biden, tra voci che lo vogliono prossimo al ritiro e chi nega l’eventualità.

Il sondaggio della Cbs News pone l’accento sui dubbi e le preoccupazioni degli elettori dopo il dibattito tv tra Biden e Trump, dibattito che ha causato forte preoccupazione tra i Democratici alla luce delle evidenti difficoltà esibite dal presidente. Come sottolineato da Cbs News, già il 9 giugno, in un sondaggio analogo, il 65% degli elettori registrati avevano espresso dubbi in merito all’idoneità di Biden a servire come presidente. Il dibattito della scorsa settimana ha alimentato ancora di più questi timori, che ora sono condivisi da quasi i due terzi dell’elettorato statunitense. Per quanto riguarda invece l’ex presidente Trump, il 49% degli intervistati lo giudica mentalmente inadeguato a servire come presidente, mentre il 50% esprime il parere contrario.

Il New York Times scrive che la famiglia Biden si sarebbe riunita a Camp David, per esortarlo a restare in corsa e a continuare a combattere nonostante la debacle nel dibattito tv con Donald Trump, anche se alcuni membri del suo clan hanno espresso in privato esasperazione per come è stato preparato all’evento da parte del suo staff. Una delle voci più forti che hanno implorato Biden di resistere alle pressioni per abbandonare è stato suo figlio Hunter Biden, al quale il presidente si è rivolto a lungo per un consiglio.

D’altra parte la Casa Bianca e i più stretti alleati del presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno negato che il presidente intenda rinunciare alla propria candidatura in vista delle elezioni presidenziali di novembre. La riunione della famiglia a Camp David non sarebbe assolutamente collegata a una decisione sul futuro della campagna elettorale o per valutare un abbandono prima della convention nazionale del Partito democratico, in programma all’inizio di agosto. In un messaggio pubblicato su X (Twitter), il vice direttore della campagna di Biden, Rob Flaherty, ha definito l’indiscrezione “ca….te inventate dalla stampa al 100%”.