Musei di Cortona: dove scoprire le bellezze di questo borgo

Cortona, pittoresca cittadina toscana, non è solo famosa per i suoi panorami mozzafiato e la sua deliziosa cucina, ma anche per il suo ricco patrimonio storico e culturale.

Cosa vedere a Cortona, dunque? Certamente i musei, i quali offrono un’affascinante panoramica sulla storia, l’arte e l’archeologia della regione, rendendo questa città una tappa imperdibile per gli amanti della cultura. Per questo motivo abbiamo creato questa piccola guida ai principali musei della città cortonese.

MAEC – Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona

Il MAEC è uno dei musei più importanti di Cortona, situato nel Palazzo Casali, un edificio storico che risale al XIII secolo. Questo museo offre una vasta collezione di reperti etruschi, romani ed egizi, oltre a una ricca sezione dedicata all’arte e alla storia della città.

Tra i pezzi più significativi si trovano il famoso lampadario etrusco di bronzo, una collezione di urne funerarie e il Tabula Cortonensis, una delle più importanti iscrizioni in lingua etrusca.

Il museo ospita anche opere d’arte medievale e rinascimentale, offrendo così un viaggio attraverso secoli di storia.

Museo Diocesano

Situato accanto alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Museo Diocesano di Cortona è un vero scrigno d’arte sacra. Questo museo conserva opere di grande valore, tra cui la celebre “Annunciazione” di Beato Angelico, una delle opere più importanti del Rinascimento italiano.

Altre opere degne di nota includono dipinti di Luca Signorelli, un nativo di Cortona, e una ricca collezione di arte sacra che va dal Medioevo al XVIII secolo.

Il museo offre una straordinaria panoramica sulla produzione artistica religiosa della regione.

Parco Archeologico del Sodo

Il Parco Archeologico del Sodo, situato a breve distanza dal centro di Cortona, è un sito archeologico di grande interesse. Qui si trovano due tumuli etruschi, noti come Melone I e Melone II, risalenti al VI-V secolo a.C.

Questi tumuli funerari offrono uno sguardo affascinante sui rituali e sulle pratiche funebri degli Etruschi. Il sito è ben conservato e comprende anche una serie di reperti esposti in situ, tra cui ceramiche, gioielli e armi.

Museo della Pesca del Lago Trasimeno

Sebbene non si trovi direttamente a Cortona, bensì nella frazione umbra di San Feliciano, il Museo dei Pescatori del Lago Trasimeno, situato a pochi chilometri di distanza, merita una visita.

Questo museo racconta la storia della pesca e della vita quotidiana intorno al Lago Trasimeno, uno dei laghi più grandi d’Italia.

La collezione comprende attrezzi da pesca tradizionali, barche, fotografie storiche e documenti che illustrano l’importanza del lago per le comunità locali nel corso dei secoli.

I musei di Cortona, dunque, offrono un’esperienza culturale ricca e variegata, permettendo ai visitatori di esplorare la storia antica, l’arte sacra e la vita quotidiana della regione.

Che siate appassionati di archeologia, amanti dell’arte o semplicemente curiosi di scoprire di più sulla storia di questa affascinante città, Cortona saprà conquistarvi con i suoi tesori museali.

Non perdete l’opportunità di immergervi in questa straordinaria eredità culturale durante la vostra visita.