Dove mangiare a Cortona: guida gastronomica alla scoperta dei sapori toscani

Cortona, una gemma incastonata tra le colline della Toscana, non è solo un luogo di ineguagliabile bellezza storica e culturale, ma anche un paradiso per i buongustai. Questa affascinante cittadina offre una vasta gamma di esperienze culinarie che spaziano dai tradizionali sapori toscani alle interpretazioni moderne e innovative.

Tra le cose da vedere a Cortona e gli itinerari turistici al di fuori delle mura storiche cortonesi, inevitabilmente la fame arriva!

Ecco, quindi, una piccola guida ai migliori posti dove mangiare a Cortona. Buon appetito…

La Bucaccia

Situato nel cuore di Cortona, La Bucaccia è un ristorante che incarna perfettamente la tradizione culinaria toscana. Gestito dalla famiglia Angiolini, questo locale offre piatti preparati con ingredienti locali di alta qualità.

Tra le specialità da non perdere ci sono la bistecca alla fiorentina, i pici al ragù di cinghiale e i ravioli di ricotta e spinaci. La selezione di vini è eccellente, con una particolare attenzione alle etichette regionali.

Trattoria Dardano

La Trattoria Dardano è un altro gioiello della cucina cortonese, rinomato per il suo ambiente accogliente e i piatti tradizionali. Il menu propone una vasta gamma di specialità locali come la ribollita, i crostini toscani e l’agnello scottadito.

Il servizio è cordiale e l’atmosfera familiare rende l’esperienza culinaria ancora più piacevole.

Ad Braceria

Per chi cerca una cucina innovativa ma radicata nella tradizione, Ad Braceria è il posto ideale. Questo ristorante combina sapientemente tecniche culinarie moderne con ingredienti toscani di prima qualità. Tra i piatti più apprezzati ci sono il filetto di chianina con riduzione di vino rosso e il risotto al tartufo nero. L’ambiente elegante e contemporaneo rende Ad Braceria perfetto per una cena speciale.

Osteria del Teatro

L’Osteria del Teatro è un luogo dove la cucina diventa arte. Situato in un edificio storico, questo ristorante offre piatti che sono una vera e propria esperienza sensoriale. Il menu, che cambia stagionalmente, include delizie come il carpaccio di cervo con salsa di frutti di bosco e i tortelli di zucca con burro e salvia.

La carta dei vini è straordinaria, con una selezione che spazia dalle migliori etichette toscane ai grandi vini internazionali.

Pizzeria Fufluns

Per gli amanti della pizza, la Pizzeria Fufluns è una tappa obbligata. Questa pizzeria è famosa per le sue pizze cotte nel forno a legna, preparate con impasto a lunga lievitazione e ingredienti freschi.

La pizza margherita è un classico intramontabile, ma anche le varianti più creative, come quella con crema di tartufo e funghi porcini, meritano di essere assaggiate.

Caffè Degli Artisti

Per una pausa dolce, il Caffè Degli Artisti è il luogo ideale. Situato in una posizione pittoresca, offre una vasta selezione di dolci fatti in casa, gelati artigianali e caffè pregiati.

Il tiramisù e la torta della nonna sono tra le specialità più apprezzate dai clienti.

Cortona, con la sua ricca tradizione culinaria e la sua passione per la buona tavola, è una destinazione imperdibile per chiunque ami la cucina italiana. Che siate alla ricerca di piatti tradizionali o di esperienze gastronomiche innovative, questa incantevole cittadina toscana saprà sicuramente conquistarvi con i suoi sapori unici e la sua ospitalità senza pari.