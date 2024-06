Eventi a Cortona: un calendario ricco di cultura, tradizioni e divertimento

Cortona, pittoresca cittadina della Toscana, è un luogo dove storia, cultura e tradizione si fondono armoniosamente. Oltre alle sue bellezze artistiche e naturali, Cortona è famosa per un calendario di eventi che attira visitatori da tutto il mondo.

Tra le cose da fare a Cortona durante un soggiorno turistico, quindi, spiccano i festival culturali e le celebrazioni storiche, passando per le manifestazioni gastronomiche e musicali.

Ecco in questo articolo una panoramica degli eventi principali che rendono questa città toscana così speciale.

Cortona On The Move

Uno degli eventi più importanti e attesi dell’anno è Cortona On The Move, un festival internazionale di fotografia che si tiene ogni estate. Fondato nel 2011, questo festival trasforma Cortona in una galleria a cielo aperto, con mostre allestite in vari luoghi storici della città, dai palazzi antichi alle chiese sconsacrate.

Fotografi di fama mondiale espongono le loro opere, affrontando tematiche contemporanee e sociali attraverso l’obiettivo della macchina fotografica.

Cortona On The Move è un evento imperdibile per gli appassionati di fotografia e per chi ama l’arte visiva.

La Giostra dell’Archidado

Per un tuffo nel passato, la Giostra dell’Archidado è l’evento ideale. Questa rievocazione storica medievale si svolge ogni anno a giugno e celebra il matrimonio tra Francesco Casali, signore di Cortona, e Antonia Salimbeni, nobile senese, avvenuto nel 1397.

La città si anima con sfilate in costumi d’epoca, giochi medievali, mercati storici e la spettacolare giostra cavalleresca in Piazza Signorelli, dove i cavalieri si sfidano nel tiro con la balestra.

La Giostra dell’Archidado offre un’esperienza immersiva nel medioevo, coinvolgendo residenti e turisti in una festa di colori e tradizioni.

Cortona Mix Festival

Per chi ama la musica e la letteratura, il Cortona Mix Festival è un appuntamento da non perdere. Questo festival estivo, solitamente in luglio, propone un ricco programma di concerti, spettacoli teatrali, incontri con autori, proiezioni cinematografiche e dibattiti culturali.

Artisti e intellettuali di fama internazionale si incontrano a Cortona per condividere le loro opere e idee, creando un mix unico di esperienze culturali.

L’atmosfera è vivace e stimolante, con eventi che si svolgono nei luoghi più suggestivi della città.

La Sagra della Bistecca

La Sagra della Bistecca è un evento gastronomico che celebra uno dei piatti più amati della cucina toscana: la bistecca alla fiorentina. Ogni anno, ad agosto, il centro cortonese si trasforma in una grande griglia all’aperto, dove vengono cotte centinaia di bistecche di chianina, la pregiata carne bovina della Valdichiana. Accompagnata da vino locale, musica dal vivo e un’atmosfera conviviale, la Sagra della Bistecca è un’occasione perfetta per gustare la tradizione culinaria toscana e vivere la convivialità tipica delle sagre paesane.

Natale a Cortona

Durante il periodo natalizio, Cortona si veste di magia con Natale a Cortona, una serie di eventi che riempiono la città di luci, colori e gioia festiva.

Il mercatino di Natale in Piazza Signorelli offre prodotti artigianali, dolci tipici e idee regalo, mentre concerti di musica classica e cori natalizi animano le chiese e le piazze.

L’atmosfera natalizia è resa ancora più speciale dalle decorazioni luminose che adornano le vie del centro storico, creando un’ambientazione incantevole.

Cortona Antiquaria

Per gli amanti dell’antiquariato, la Mostra Mercato Nazionale del Mobile Antico e dell’Arte Contemporanea, conosciuta anche come Cortona Antiquaria, è un evento da segnare in agenda.

Ogni anno, tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, il centro di Cortona ospita espositori provenienti da tutta Italia, che presentano una vasta gamma di mobili antichi, opere d’arte e oggetti da collezione.

Questo evento è un’occasione unica per scoprire pezzi rari e preziosi, e per gli appassionati di antiquariato rappresenta una tappa imperdibile.

Cortona, con il suo ricco calendario di eventi, offre ai visitatori un’esperienza culturale e conviviale senza pari.

Che siate appassionati di fotografia, amanti della storia, della musica, della buona cucina o dell’antiquariato, questa affascinante città toscana saprà conquistarvi con la sua vivacità e il suo spirito accogliente.

Non resta che scegliere l’evento che più vi ispira e lasciarvi trasportare dalla magia di Cortona.