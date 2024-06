Palazzolo Acreide. Bambino di 10 anni morto cadendo in un pozzo artesiano di 15 metri

Tragedia nel Siracusano. Un bambino di 10 anni è morto a Palazzolo Acreide cadendo in un pozzo artesiano di 15 metri, pieno di acqua per metà. L’incidente è avvenuto in contrada Falabia.

Il ragazzo di 10 anni era impegnato in un campo estivo per piccoli disabili ed era insieme ad un’operatrice di una cooperativa Annfpas. La donna di 54 anni si sarebbe calata per recuperarlo, ma non sarebbe riuscita ad afferrarlo. Così lo avrebbe visto annegare.

A quanto pare il coperchio ha ceduto e il bimbo sarebbe precipitato. Dopo le richieste di aiuto, sono stati allertati i Vigili del Fuoco giunti in loco con una squadra del Nucleo speleo alpino fluviale. I soccorritori, nonostante le difficoltà, sono riusciti in breve a recuperare la donna che è stata affidata alle cure del 118. Subito dopo i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare il corpo esanime del bimbo di 10 anni.

Aperta dalla Procura di Siracusa un’indagine a carico di ignoti, ipotizzando il reato di omicidio colposo. I magistrati stanno cercando di capire se il pozzo fosse segnalato.