Fondi finiti in meno di 9 ore dall’apertura della piattaforma Ecobonus del Mimit

È stato letteralmente “un assalto”. Sono finiti in meno di 9 ore dall’apertura della piattaforma Ecobonus del Mimit, tutti i fondi disponibili per le prenotazioni degli incentivi sulle auto elettriche per un ammontare complessivo di 201.042.172 euro. Gli incentivi previsti arrivano fino a 13.750 euro per chi decime di rottamare la sua vecchi auto.

Il contributo riguarda anche moto e veicoli commerciali leggeri. In totale è stato messo a disposizione un miliardo di euro, con un contributo minimo di 5 mila euro per eliminare le auto inquinanti. Incentivi più alti per chi ha un Isee inferiore ai 30 mila euro.