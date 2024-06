FIFA 24: 5 modi per guadagnare un sacco di monete in Ultimate Team

Tutti sognano di avere i migliori giocatori in FIFA 24 Ultimate Team, ma non riescono mai a ottenere abbastanza monete per acquistarli. I giocatori giocano centinaia di partite per migliorare la propria squadra, ma esistono modi semplici e veloci per guadagnare centinaia di migliaia di monete con questi metodi.

Funzionano su ogni piattaforma e possono essere utilizzati tutto l’anno nel ciclo FIFA . Tieni presente che quando un giocatore viene venduto sul mercato il 5% della vendita viene prelevato come imposta. Quindi, per realizzare un profitto, i giocatori devono essere venduti per più del 5% del prezzo per cui sono stati acquistati. Applica questa regola ai metodi seguenti e crea un sacco di monete in pochissimo tempo.

Fluttuazioni giornaliere dei prezzi

Il prezzo dei giocatori e degli oggetti varia in base al numero di giocatori che giocano e utilizzano il mercato. I prezzi salgono quando molti giocatori sono online nelle ore di punta e scendono quando non lo sono.

La maggior parte dei giocatori di FIFA 24 risiede in Europa, quindi gli orari di punta sono generalmente intorno alle 18:00 CET nei giorni feriali e durante il giorno nei fine settimana. Alle 18:00 GMT vengono rilasciati anche nuovi contenuti che attirano molti giocatori.

Approfittare di questo è semplice, acquista giocatori non di punta e vendili durante le ore di punta. Questo è spesso utilizzato al meglio per i giocatori con budget ridotti che desiderano ottenere profitti rapidi.

Fluttuazioni settimanali dei prezzi

Anche i giocatori e gli oggetti variano molto durante la settimana, questo è spesso dovuto ai Campioni FUT nel fine settimana. I giocatori di FIFA 24 sono alla ricerca dei migliori meta-giocatori da aggiungere alle proprie squadre all’inizio dei Campionati FUT. Ciò porta ad un aumento del prezzo dei meta player il venerdì, spesso è quando sono i più costosi e questo è il momento migliore per vendere.

I giocatori ricevono quindi i premi quando completano i giochi o il lunedì e li vendono immediatamente. Ciò aumenta notevolmente l’offerta di giocatori e oggetti e quindi il prezzo diminuisce.

Acquistare giocatori quando il mercato è inondato è fantastico perché è quando i giocatori costano meno. Acquista semplicemente i giocatori lunedì e vendili venerdì per ottenere grandi profitti. Questo è l’ideale per i giocatori che vogliono investire molte monete e realizzare grandi profitti giorni dopo.

Offerta aperta di massa

L’offerta aperta di massa è un metodo di trading che può essere utilizzato in qualsiasi momento per realizzare piccoli profitti su una varietà di carte. Cerca carte con molta offerta sul mercato come giocatori d’oro della Premier League , materiali di consumo e contratti. Scopri il prezzo a cui vendono normalmente e fai un’offerta per le carte a un prezzo inferiore.

Non tutte le offerte avranno successo, ma assicurati di non farti coinvolgere in una guerra di offerte e di rispettare un prezzo target. Fare offerte di massa è un ottimo modo per ottenere giocatori e oggetti al di sotto del loro valore di mercato, soprattutto durante gli orari non di punta.

Questi giocatori e oggetti possono quindi essere venduti immediatamente per il loro valore di mercato, ma assicurati che vengano venduti al 5% in più rispetto al prezzo di acquisto. Questo è l’ideale per i giocatori a basso budget che vogliono guadagnare monete istantaneamente.

SBC con profitto garantito

Alcune Squad Building Challenges (SBC) in FIFA 24 danno profitti garantiti. Sebbene siano rari nel gioco, possono essere molto redditizi se eseguiti correttamente. Le SBC con profitto garantito sono sfide che distribuiscono pacchetti scambiabili che valgono più dei giocatori che vi partecipano. Il margine di profitto per ciascuno di questi SBC dipende da quanto a buon mercato possono essere realizzati rispetto alla fortuna.

Per massimizzare i profitti, prova innanzitutto a utilizzare giocatori non scambiabili che sono già nel club poiché ciò non costa nulla. Se non è possibile completarlo utilizzando questi giocatori, è meglio attendere che la SBC sia prossima alla scadenza e all’uscita dal gioco. Questo perché ci sono molti giocatori che faranno questa SBC quando uscirà per la prima volta.

Ciò provoca un aumento della domanda dei giocatori richiesti e quindi un aumento del loro prezzo. Tuttavia, se aspetti che la maggior parte dei giocatori lo faccia, il loro prezzo diminuirà. Se combinato con i suggerimenti sulle fluttuazioni dei prezzi, l’SBC può essere completato al costo minimo e al massimo profitto.

Scambio di carte Meta Speciali

Il trading con le carte meta speciali è un ottimo metodo per chi ha un budget abbastanza ampio. I giocatori vorranno sempre utilizzare le migliori carte meta speciali poiché sono parte integrante di FIFA 24 Ultimate Team. I meta giocatori potrebbero non essere i più quotati o i migliori nella loro posizione , ma sono spesso giocatori veloci con attributi che li fanno giocare alla grande nel gioco . Cerca le carte utilizzate da molti altri giocatori o le carte che sembrano molto forti quando giochi contro di loro.

Ciò che rende le carte speciali così interessanti da scambiare è che escono dai pacchetti al termine della squadra della settimana o della promozione. Quando ciò accade, la loro offerta diminuisce poiché non possono più essere imballati, quindi il loro prezzo aumenta drasticamente poiché la domanda è ancora elevata.

Prova ad acquistare le carte meta speciali durante le promozioni quando la loro offerta è elevata poiché vengono imballate spesso. Combina questo con i suggerimenti sulla fluttuazione dei prezzi e possono essere acquistati a un prezzo abbastanza basso. Conserva queste carte nel club fino alla fine della promozione e potranno essere vendute per enormi profitti.