“Lieve” il nuovo album dei Sandflower

Da venerdì 7 giugno 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “LIEVE” (Overdub Recordings), il nuovo album dei SANDFLOWER.

“Lieve”, il terzo album dei Sandflower, raccoglie riflessioni e impressioni sui nostri tempi, affrontando tematiche relative alla condizione umana. Il disco incorpora spunti su ciò che siamo, ciò che ci circonda e ciò che abbiamo sperimentato dopo un periodo di isolamento forzato. La direzione scelta dalla band è quella di offrire un racconto privo di filtri, esplicito, diretto e duro.

Spiega la band a proposito del disco: “Lieve è la sensazione che pervade il corpo e la mente una volta che si elabora la perdita e l’accettazione della propria condizione emotiva. Lieve è l’impressione che rimane dopo l’ascolto di tutti i brani, che rimangono incastonati nella memoria come un insieme di visioni sulla condizione umana. Lieve è insieme conclusione e ripartenza.”.

TRACKLIST:

1 – Abbatti le mura

2 – Come le montagne

3 – Estinzione

4 – Porta per l’inferno

5- Supernova

6- Considera il verme

7 – Burattini del dio denaro

Biografia

I SANDFLOWER prendono forma nella provincia di Milano nel 2004. Una serie di sfumature sonore rende la proposta estremamente personale: dalla psichedelia all’alternative rock passando dal prog al post-rock fino ad arrivare alla fragorosità del post-metal, con la scelta fortemente voluta di mantenere i testi in italiano.

Non sono mancante partecipazioni di prestigio a festival importanti supportando band internazionali come Stereophonics e Sigur Ros (i-Days Festival), Iron Savior (Liffrock Festival), Extrema (B.est Festival).

All’attivo due EP (2006 e 2007), due LP (il primo ed omonimo “Sandflower” uscito nel 2014 e “Greve” uscito nel 2020).

Dopo “Abbatti le mura” e “Porta per l’inferno”, “Lieve” è il terzo disco dei Sandflower, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito da Virgin music/Universal Music Group, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dal 7 giugno 2024.