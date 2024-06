Supercoppa Europea: Real Madrid – Atalanta, derby tra allenatori italiani

Ci sarà un derby italiano tra Carlo Ancelotti e Gianpiero Gasperini il 14 agosto prossimo. Sarà la sfida tra i galattici del Real Madrid e la rivelazione Atalanta. Questo il programma della finale di Supercoppa Europea, competizione che vede affrontarsi la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League. La gara si disputerà il prossimo 14 agosto al National Stadium di Varsavia, in Polonia.

A Wembley il Real Madrid, ieri sera, ha sofferto per due terzi della finale, ma poi nell’ultima parte di gara ha messo il turbo battendo 2-0 il Borussia Dortmund con i gol di Carvajal al 74’ e di Vinicius all’83’. Il Real Madrid ha conquistato la quindicesima coppa, arrivata senza sconfitte, 9 vittorie e 4 pari, con 9 finali consecutive vinte e più del doppio dei successi del Milan, secondo a 7. Per Carlo Ancelotti il quinto trionfo come allenatore, gli altri colleghi al massimo sono a 3, e le Coppe conquistate dall’italiano sono 7 se aggiungiamo anche le due alzate con il Milan da giocatore. Ancelotti ha fatto il doblete con la Liga ed è a 28 titoli come allenatore (29 considerando l’Intertoto con la Juve) e 13 con il Madrid, solo uno meno del mito Miguel Muñoz. Potrà raggiungerlo il 14 agosto nella Supercoppa Europea contro l’Atalanta. Ancelotti compirà 65 anni lunedì 10 giugno e a Varsavia se la vedrà con Gasperini che ha 66 anni…