Il Pegaso della Regione Toscana all’associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia

Il presidente della Regione Toscana ha consegnato il Pegaso all’associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, rappresentata dal presidente Stefano Lucchini e dalla figlia del senatore Robert Francis Kennedy, Kerry, presidente onoraria dell’associazione. Il riconoscimento, che giunge a 30 anni dal Pegaso d’Oro che la Regione consegnò alla Fondazione Kennedy e celebra i 10 anni di attività di RfK Italia a Firenze, premia le attività di formazione, sensibilizzazione ai diritti umani e vicinanza alla comunità portate avanti dall’associazione. Un riconoscimento riservato a realtà del territorio che si siano particolarmente distinte in campo sociale e culturale.

Nel conferire il riconoscimento il presidente della Regione Toscana ha sottolineato i profondi legami della famiglia Kennedy e dell’associazione con Firenze e la Toscana ricordando la presenza di Ted Kennedy in città fra gli “angeli del fango” durante i giorni difficili dell’alluvione del novembre del 1966 e del suo impegno sociale che lo rendeva interprete di quelle istanze di rinnovamento, rispetto dei diritti umani e progresso sociale che hanno ispirato un’intera generazione e che oggi sono rappresentate dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia.

L’associazione si occupa tra l’altro di formazione di docenti delle scuole di ogni ordine e grado e di attività educative nelle scuole, progetti di inclusione socio lavorativa di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, persone in stato di vulnerabilità; attività di sensibilizzazione delle aziende per un’attenzione sempre maggiore sui temi dei diritti e della sostenibilità, sostegno alle comunità nei periodi di difficoltà, come accaduto durante la pandemia di Covid-19 e durante la guerra in Ucraina. Un punto, quest’ultimo, che il presidente della Regione ha evidenziato ricordando la collaborazione con RfK nel 2022, quando la Toscana migliore e più autentica, quella delle solidarietà e dell’operosità, si è mobilitata per aiutare donne, bambini e tutta la popolazione ucraina sofferente sotto i bombardamenti. Nelle parole del presidente l’attualità dei valori di solidarietà e libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani e del lavoro instancabile del volontariato che in Toscana rappresenta un’alta espressione identitaria e di civiltà: siamo un popolo generoso e operoso.

“Ringraziamo la Regione Toscana – ha commentato Stefano Lucchini – per un premio che ci riempie di orgoglio e che vogliamo condividere con i tanti cittadini, aziende, istituzioni, associazioni che in questi dieci anni di intensa attività ci hanno aiutato a conseguire risultati di grande rilievo nella regione e in tutta Italia. La nostra associazione è diventata un punto di riferimento sul territorio e questo è per noi motivo di grande responsabilità. Il Pegaso è un forte incoraggiamento a continuare sulla strada intrapresa per continuare a tenere viva con progetti concreti l’ eredità morale del Senatore Robert F. Kennedy che desiderava un mondo più giusto e pacifico”

“E’ davvero significativo e toccante che la consegna di questo importante premio arrivi a 30 anni di distanza dal Pegaso d’oro conferito alla Fondazione Kennedy e ritirato da mia mamma in una città meravigliosa come Firenze”, ha affermato Kerry Kennedy. “Abbiamo costruito uno splendido rapporto con la Toscana e con Firenze e sono davvero felice di constatare che il tempo non abbia scalfito ma anzi rafforzato questa unione nata nel segno di tanti progetti concreti ispirati dai valori di solidarietà, libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani”.