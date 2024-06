Tuoro. Morto in un incidente Matteo Scopaioli, nello stesso tratto nel 1999 aveva perso la vita il fratello Marco

Tragedia della strada a Tuoro sul Trasimeno (Perugia). In un incidente stradale è morto Matteo Scopaioli, 47 anni. Matteo Scopaioli era alla guida di uno scooter quando si è scontrato contro un’auto. L’impatto fatale è avvenuto a Tuoro sul Trasimeno in direzione Vernazzano, all’altezza del supermercato Gala.

Matteo Scopaioli era molto conosciuto a Tuoro, lascia una figlia. Matteo è morto sul colpo. Matteo lavorava come fiorista in un ingrosso. Un tragico destino per la famiglia Scopaioli. La stampa locale riferisce che nel 1999, a un chilometro di distanza, sempre in un incidente stradale, aveva perso la vita Marco Scopaioli, il fratello motociclista.

Matteo Scopaioli è deceduto il giorno prima del suo 48esimo compleanno. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 20.30, in via George Byron. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri del Radiomobile di Città della Pieve. Scopaioli, in sella al suo scooter Yamaha si è schiantato frontalmente contro un’auto che procedeva in senso opposto, condotta da un 70enne del luogo.