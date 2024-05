L’estate pugliese sbarca su Canale 5

La Puglia in vetrina in estate. Come tradizione appuntamento con Battiti Live. Ma con una novità: la promozione del programma da Italia 1 a Canale 5., Lo show Battiti Live è stato affidato ad Ilary Blasi e Alvin. L’estate pugliese 2024 sarà quindi live su Canale 5.

La stagione calda su Mediaset segnerà anche il ritorno di Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino Pgt di Maria De Filippi, la cui messa in onda è prevista tra fine giugno e i primi di luglio.

Per la stagione televisiva estiva Mediaset ha scelto di puntare sulla messa in onda di Battiti Live nella fascia serale. Lo show musicale sarà ancora una volta uno degli appuntamenti fissi per il pubblico. Se fino a questo momento gli appuntamenti sono sempre stati trasmessi su Italia 1, per il 2024 ci sarà il debutto nella fascia serale di Canale 5. Mediaset ha scelto di promuovere lo show e alla conduzione ci sarà la coppia composta da Ilary Blasi e Alvin. Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, Blasi tornerà alla conduzione dello show itinerante che farà tappa in Puglia.