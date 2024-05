Cochi Ponzoni al Teatro Juvarra per una serata di risate, storie vere, canzoni e magie impossibili

Sabato 11 maggio alle 21 il Circolo Amici della Magia di Torino organizza presso il Teatro Juvarra (Via Juvarra, 13) una speciale serata che vede protagonista il popolare attore, comico, cabarettista e cantante Cochi Ponzoni in occasione dei suoi sessant’anni di carriera.

Sessant’anni di spettacolo, teatro, cabaret, cinema e tv che lo hanno saldamente fatto entrare nell’immaginario degli italiani. Pur se strettamente legata, nella popolarità di un pubblico vastissimo, a quella del socio e amico di una vita Renato Pozzetto, la carriera di Aurelio «Cochi» Ponzoni ha preso abbastanza presto strade diverse, sia per quanto riguarda il cinema, sia a teatro. Qui, in particolare, la personalità di Cochi ha avuto modo di esprimersi, già a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, in tutta la gamma dei registri e delle situazioni, in ruoli tradizionali, mai scontati, e in altri più sperimentali, intrapresi grazie a un’insaziabile curiosità intellettuale.

Una carriera che si trova condensata nel volume “La Versione di Cochi” scritto con la collaborazione di Paolo Crespi e che il pubblico potrà rivivere dal vivo nel corso di una serata evento che vedrà le divertenti canzoni e le storie raccontate dall’attore milanese alternarsi agli interventi magici di illusionisti della scena torinese e nazionale quali Luca Bono, Marco Aimone, Pecar e Pino Rolle.

Un connubio non casuale quello con la magia, vista la passione di Cochi per questo mondo che lo ha incuriosito sempre e lo ha portato a frequentare il Club Arte Magica di Milano dove si diletta a scoprire trucchi e segreti di quest’arte millenaria. L’amicizia con il prestigiatore milanese Edoardo Pecar, risalente al 1978 lo ha portato oggi ad avvicinarsi al Circolo Amici della Magia di Torino dove sarà protagonista di una serata di ricordi, aneddoti sul suo percorso personale e sulla storia del cabaret dove non mancheranno momenti…magici!

Info su www.amicidellamagia.net

