Bologna in festa. Con la sconfitta a Verona della Fiorentina, gli uomini di mister Thiago Motta ha conquistato matematicamente l’approdo alla prossima Europa League. I bolognesi sono attualmente quarti e nello scenario più pessimistico, sono certi di finire in settima posizione. Ma a questo punto l’obiettivo per la rivelazione del campionato è centrare l’accesso in Champions League.