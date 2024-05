Plauso di Confai per nuovo bando Regione Lombardia su Fondi Pnrr

Ha riaperto nei giorni scorsi il bando della Regione Lombardia a favore delle aziende intenzionate a effettuare investimenti per l’ammodernamento del parco macchine e delle tecnologie applicate al settore agricolo. “Con questa seconda finestra del bando che utilizza le misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l’amministrazione regionale punta a creare nuovi margini di valore aggiunto a livello territoriale, aprendo l’accesso a opportunità di investimento sia per le imprese agromeccaniche che per le micro, piccole e medie imprese agricole, singole od organizzate in forma cooperativa”, ha commentato Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, facendo riferimento al provvedimento regionale che rimarrà in vigore fino al prossimo 31 maggio.

“Consideriamo che la reiterazione del bando regionale che distribuisce le risorse del Pnnr comporterà riflessi significativi in provincia di Bergamo, così come nella maggior parte delle aree agricole lombarde – osserva Il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo -. Come organizzazione ribadiamo il nostro giudizio positivo, auspicando che l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari possa generare maggiori vincoli tra i differenti attori del mondo rurale e far crescere la disponibilità ad operare in una logica di rete”.