Floridia. Operaio catanese morto sul lavoro in un cantiere edile

Infortunio mortale sul lavoro nel Siracusano. Un operaio di 59 anni, originario di Catania, è morto a Floridia in un cantiere edile in via Giustiniani. L’operaio catanese, dipendente di una ditta, era impegnato nel restauro del tetto di una villetta. Dopo essere precipitato il cinquantenne è rimasto schiacciato da una trave che gli è caduta addosso. In base ad una prima ricostruzione, l’operaio avrebbe dovuto rimuovere del lamierino dalla tettoia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che ora lavorano per chiarire le circostanze esatte dietro al tragico evento. Il pm di turno, Federica Zambon, ha aperto un’inchiesta. Un sopralluogo è stato effettuato anche dallo Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.