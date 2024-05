Primo Maggio “pazzo” con grandine Ceravolo: spesa Catanzaro Venezia

Un Primo Maggio “pazzo” al “Ceravolo” dove il big match di Serie B è stato sospeso causa maltempo attorno alle 15:25. La sfida del “Ceravolo” tra Catanzaro e Venezia, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie B e cruciale anche nella corsa alla promozione diretta in Serie A, coinvolge non solo la formazione lagunare ma anche Parma e Como. Gara sospesa sul punteggio di 1-1, ma ora in procinto di riprendere. Nella foto uno scatto dallo stadio tratto dal profilo facebook di Giovanni Di Si, tifoso giallorosso.

Dopo il sopralluogo con le squadre, infatti, il direttore di gara, il signor Giovanni Ayroldi di Molfetta, ha deciso la ripresa per le ore 16:15. Calciatori nuovamente in campo per un breve riscaldamento che anticipa il nuovo via della contesa.