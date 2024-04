Campobasso in festa per il ritorno in Serie C

Aria di festa in Molise. Il Campobasso torna in serie C al termine della partita contro il Chieti che si è giocata in Abruzzo, finita 0 a 2 per i molisani. Complice il pareggio tra il Termoli e L’Aquila al Cannarsa di Termoli, il sogno dei rossoblù è realtà, con un turno di anticipo. Le reti di Romero e Di Nardo portano la squadra di mister Pergolizzi nella terza serie nazionale.

Allo stadio Molinari di Campobasso migliaia di tifosi hanno seguito la partita sui maxi schermi allestiti. La gioia dei tifosi è esplosa al fischio finale dell’arbitro e sono stati avviati i festeggiamenti per il ritorno in Serie C. Si attende il rientro della squadra e della società per quella che si annuncia una notte di festa rossoblù.