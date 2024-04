Parete. Lite per il parcheggio: Armando Ortodosso uccide Sebastiano Tessitore

Omicidio a Parete (Caserta) a seguito di una lite condominiale. Armando Ortodosso, 74 anni, è stato fermato per omicidio dai Carabinieri. L’uomo ha ucciso a colpi di pistola Sebastiano Tessitore, 60 anni, dopo una lite, avvenuta nel parcheggio interno del condominio, che sarebbe stata provocata da screzi legati proprio al parcheggio delle auto. Ritrovata e sequestrata l’arma del delitto, una calibro 9.

Sebastiano Tessitore aveva 60 anni. Il suo assassino Armando Ortodosso ne ha 74, i due vivevano nella stessa palazzina al civico 1 di via 2 Agosto dove sabato pomeriggio, intorno alle 16, è avvenuta la tragedia. Una banale lite nel parcheggio interno al condominio. I due vicini, hanno accertato i Carabinieri della compagnia di Aversa, hanno iniziato a litigare per un’auto parcheggiata male, scambiandosi insulti e minacce.

Armando Ortodosso, che, poco dopo l’omicidio, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Aversa. Non si sarebbe trattato della prima discussione, secondo alcune voci. Il confronto sarebbe velocemente degenerato in un’escalation violenta al culmine della quale l’anziano avrebbe aperto il fuoco più volte. I carabinieri hanno recuperato e sequestrato l’arma usata da Ortodosso, una semiautomatica calibro 9 che, a un controllo successivo, è risultata regolarmente detenuta. Dopo il delitto il settantenne è stato portato in caserma e interrogato dai carabinieri e dal pm incaricato dell’inchiesta. Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, l’uomo sarebbe stato collaborativo fin dal momento in cui sono arrivati i militari sul posto, senza opporre alcuna resistenza. Adesso l’anziano è indagato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

La lite, nel cuore di un complesso di palazzine popolari sul territorio di Parete, sarebbe nata perché uno dei due avrebbe disegnato un’area circoscritta di sosta, uno stallo artigianale, usando la pittura. Il fermato è un pensionato che ha l’hobby di andare a caccia. Inizialmente si pensava addirittura avesse utilizzato il fucile. Persone normali e una lite per futili motivi finita in tragedia. Parete è sotto choc.