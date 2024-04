Il trucco permanente? Scopriamo i corsi

Prima di spiegarvi nel dettaglio come funziona un corso di trucco permanente è meglio fare un passetto indietro. Questo è conosciuto anche come micropigmentazione ed è una pratica che negli ultimi anni è diventata molto diffusa nel mondo della bellezza e della salute. In questo processo i pigmenti minerali vengono introdotti nella pelle per cercare di dare un aspetto molto simile al trucco tradizionale, ma che abbia una durata molto più lunga.

Il processo in questione può essere utilizzato per migliorare le sopracciglia o magari per delineare gli occhi con eyeliner o definire labbra. In alcuni casi si svolge questo processo per correggere cicatrici o anche per andare a curare delle disabilità fisiche. Ovviamente i pigmenti sono studiati per durare nel tempo. Ma ora soffermiamoci sui corsi e cerchiamo di capire più da vicino come funzionano per eventualmente parteciparvi.

Corso trucco permanente, come funziona?

I corsi di trucco permanente sono utilizzati per insegnare agli studenti tutte le competenze necessari per eseguire una pratica in maniera sicura ed efficace. Si tratta di corsi che sono offerti da istituti di bellezza o da professionisti e accademie specializzate.

All’interno dei corsi si insegnano diverse cose a partire dall’anatomia della pelle che è fondamentale per comprendere come è strutturata la pelle in modo che quando si va a lavorare si eviti di arrecare danni alla persona che si sottopone al trattamento.

Si passa poi alle tecniche di applicazione che portano a capire da vicino come funziona l’applicazione dei pigmenti con l’obiettivo di ottenere dei risultati che siano sicuramente duraturi. La colorimetria invece è la conoscenza dei colori ed è una teoria fondamentale per andare a scegliere i pigmenti giusti in modo che poi la colorazione regali un risultato naturale.

Ovviamente gli operatori devono anche studiare igiene e sicurezza perché si tratta sempre di un intervento diretto su una persona che può riportare reazioni avverse o infezioni. È giusto dunque che il professionista che si forma vada a comprendere come funzionano i diversi aspetti di quella che è a tutti gli effetti un’arte da apprendere e da non sottovalutare.

Dopo la teoria si passa inevitabilmente alla pratica con l’utilizzo di modelli che permettono allo studente di fare delle prove per imparare tutti i meccanismi prima di lavorare su una persona in carne e ossa.

Nel corso ci sarà la possibilità poi di avere a che fare con la gestione del business per cercare di far capire a tutti come devono attivare la propria attività e come si devono muovere nel settore del trucco permanente. L’obiettivo è quindi quello di capire come gestire le risorse e conoscere le strategie e i metodi per lavorare con i clienti e per fare le cose anche legalmente corrette.

Una volta usciti da questo tipo di corsi avrete la possibilità di conoscere concretamente il campo di competenza e potrete così anche lavorare in un settore che vi offrirà sicuramente delle interessanti possibilità. Senza dimenticare però che servirà anche avere del talento.