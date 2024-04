Una riabilitazione funzionale professionale aiuta a ritrovare le funzionalità e il benessere

Nella vita di tutti i giorni la salute è uno degli aspetti fondamentali. In questi ultimi anni gli italiani e non solo hanno toccato con mano quanto senza salute pubblica non ci sia benessere. Spesso basta poco per stare in salute, dalla corretta alimentazioni e a stili di vita sani, dall’attività fisica alla prevenzione. A volte però si incorre in incidenti o disturbi che limitano temporaneamente le funzionalità del nostro corpo. Si pensi ad incidenti domestici. In queste situazioni si deve riabilitare gradualmente il corpo per fare tornare le sue funzionalità allo stato antecedente e laddove non sia totalmente possibile, almeno a condizioni ottimali. La riabilitazioni funzionale va affidata a professionisti del settore perché sia davvero efficace. La CP Fisioeur, Centro di Fisioterapia Roma Eur (Laurentina), si avvale di una squadra di professionisti del settore che spaziano dalla Fisioterapia alla Riabilitazione Funzionale, dall’Osteopatia alla medicina Estetica fino alla Ginnastica Posturale. Quando c’è in gioco il benessere personale bisogna scegliere con attenzione a chi affidarsi.

La riabilitazione funzionale detta anche rieducazione funzionale consiste in trattamenti che aiutano a recuperare o a prevenire la perdita della capacità funzionale di un organo o di un apparato. La rieducazione porta a svolgere una specifica funzione che è già nota al nostro corpo ma, che per via di un inconveniente, non è più capace di svolgerla in modo corretto.

Il recupero funzionale aiuta a riconquistare totalmente o parzialmente la capacità motoria deficitaria, migliorando l’autonomia nella deambulazione e la conservazione della funzionalità motoria nel tempo.

Una volta circoscritto il quadro clinico viene impostato un protocollo riabilitativo personale. In base al deficit funzionale il professionista individua le tecniche più idonee da adottare. La Riabilitazione Funzionale è pressoché costituita da terapie manuali ma in specifiche condizioni potrebbero servire strumenti specifici che supportino la manualità del terapista. Solo in un centro qualificato ed attrezzato si possono eseguire terapie idonee ed efficaci.

Le terapie strumentali sono legate agli ausili impiegati: onde d’urto, magnetoterapia, tecarterapia, laserterapia, elettroterapia o TENS. I trattamenti mirano non solo al recupero delle funzionalità perse ma anche a prevenire l’insorgenza di ulteriori infortuni.

I trattamenti non hanno una durata standard. Dipende dalla capacità di recupero soggettiva e dalla condizione di partenza. Spesso a corredo del trattamento riabilitativo serve procedere anche con un piano di prevenzione e mantenimento dei risultati. Potrebbe trattarsi di esercizi da eseguire in modo autonomo o in sedute periodiche utili a monitorare la situazione.

La tecnica fisioterapica si applica a diverse condizioni, dai semplici traumi dell’apparato muscoloscheletrico come ad esempio cervicalgie e lombosciatalgie, fratture e patologie di varia natura più complesse che possono derivare da interventi chirurgici più o meno compromissori come inserimento di protesi e amputazioni o in presenza di una patologia degenerativa o cronica. Si ricorda sempre che quanto esposto ha valore puramente informativo e che non può in alcun modo sostituire il parere e la visita di un medico specialista che analizza il caso singolo. La professionalità in campo medico è imprescindibile.