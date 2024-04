Gli scooter Kymco hanno invaso le strade di Roma: Agility il più quotato

Il binomio Kymco Roma è di lunga durata. Infatti gli scooter di questo rinomato brand asiatico hanno letteralmente invaso le strade di Roma, dell’Italia e del Mondo da diversi decenni. Kymco a Roma è uno dei marchi di scooter più acquistati per via dei costi di acquisto e gestione di gran lunga inferiori rispetto ad altri concorrenti, senza però rinunciare a motori affidabili e scattanti.

Il modello Kymco più acquistato è l’Agility. Questo modello ha avuto la meglio su concorrenti più popolari come Honda ADV e Piaggio Liberty. La serie Agility strizza l’occhio anche ai ragazzi romani. Agility è il modello piccolo del costruttore asiatico, supportato dal monocilindrico 4 tempi da 50 cc, limitato a 45 km/h. Il gradimento è dovuto non solo al prezzo di acquisto ma anche alla sua agilità nel traffico che a Roma non guasta affatto. La ruota da 16″ anteriore aiuta tanto. In tempi di caro carburanti l’Agility è molto utile in quanto i consumi si attestano sui 42 km con un litro di benzina. Rappresenta la soluzione congeniale per tanti ragazzi romani che devono gestirsi la paghetta.

Non è solo una scelta dettata dal risparmio. Infatti Agility ha una discreta capacità di carico, garantita dal vano sottosella e vanta il bauletto posteriore. La spesa di acquisto supera di poco le 2 mila euro per il nuovo e tanto di meno per l’usato.

Tra gli acquirenti della Kymco non ci sono solo ragazzini ma anche adulti che vogliono spostarsi senza spendere troppo con la comodità di parcheggiare quasi ovunque. Interessante è Agility 125 con 10,6 cv ma gli stessi consumi di 42 km/l che contraddistinguono la versione più piccola. Qui però bisogna spendere un pochino di più per portarselo a casa.

Si può anche optare sull’Agility 200 che ha 163 cc di cilindrata. La potenza è di 11,2 cavalli, differisce di 0,6 cavalli dal modello 125. Ma attenzione ai consumi che calano a 38 km con un litro di benzina. Il prezzo di acquisto è sotto i 3 mila euro e rientra comunque tra quelli più vantaggiosi.

Agility ha anche le versioni Agility 300 e 350, pensate per una clientela con qualche disponibilità in più e che chiaramente apprezza soluzini ancora più performanti per la mobilità urbana. 276 cc per il 300, 321 cc per il modello 350. Il modello 300 ha 22,9 cavalli, il 35o ne ha 27,9. Il primo è sotto i 5 mila, il secondo sopra. I prezzi sono indicativi perché differiscono in base ad allestimenti, accessori, richieste particolari, eventuali sconti e promozioni. Sia il 300 sia il 350 come di consumi si attestano sui 30 km/l.