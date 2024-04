Vasche in cemento: caratteristiche, vantaggi e applicazioni

Le vasche in cemento sono pensate per risolvere problemi di approvvigionamento idrico nelle zone dove le precipitazioni sono molto scarse.

Ideali sia per uso domestico che industriale, la loro funzione è quella di conservare l’acqua, per poi riutilizzarla nei momenti di maggiore fabbisogno.

Queste strutture, grazie alla robustezza e durabilità fornite dal cemento armato, offrono una risposta concreta alle esigenze di contenimento di liquidi e solidi in condizioni spesso impegnative.

Tipologie e dimensioni delle vasche in cemento

Grazie all’ampia versatilità del materiale, le vasche in cemento possono essere progettate in varie forme e dimensioni per adattarsi ad esigenze specifiche.

Infatti, quando parliamo di vendita di cisterne in cemento, le più richieste sono le vasche prefabbricate in cemento. Si tratta di strutture modulari realizzate in fabbrica e poi trasportate al sito di installazione e assemblate.

Sono una scelta preferibile perché riducono i costi di realizzazione della vasca e permettono una più ampia possibilità di personalizzazione nella forma e nelle dimensioni.

La forma più comune e diffusa per le cisterne in cemento è quella rettangolare, che riesce ad adattarsi con maggiore facilità agli spazi e alle diverse funzioni.

Ci sono poi le vasche circolari e le vasche ellissoidali, preferite per applicazioni più specifiche come il trattamento biologico delle acque, dove è richiesto un flusso ottimale del contenuto.

Per quanto riguarda le dimensioni, sono disponibili vasche in cemento molto piccole, ad esempio con misura lunghezza m 2,30, larghezza m 1,20 e, altezza m 1,10, comunemente usate per piccole raccolte di acqua o come vasche decorative.

Oppure, soluzioni di dimensioni maggiori e variabili, alte da 220 a 250 cm, lunghe da 220 a 430 cm e larghe da 140 a 250 cm.

Come sono fatte le vasche in cemento

Le vasche in cemento sono costituite da due elementi realizzati in cemento armato: vasca e soletta di copertura.

Il cemento armato è una combinazione di cemento, sabbia, ghiaia e barre di rinforzo in acciaio, che insieme conferiscono alla struttura un’elevata resistenza meccanica, in grado di sopportare pressioni esterne ed interne molto elevate.

La scelta del cemento come materiale predominante, deriva proprio dalla resistenza strutturale, oltre che dalla capacità di adattarsi a varie forme e dimensioni, che permette di creare vasche in cemento su misura per specifiche applicazioni.

Ma le vasche in cemento hanno un ulteriore rinforzo dato dall’inserimento di una rete elettrosaldata in acciaio, presente sia sulle pareti della vasca, che sulla soletta di fondo e superiore.

Tutti questi dettagli strutturali, le rendono resistenti al punto da sopportare il passaggio di pedoni e automobili.

Nel dettaglio, questi serbatoi in cemento sono costituiti da:

Pareti laterali in cemento armato che compongono il corpo della vasca;

Rinforzi in acciaio (barre o reti) integrati nel cemento per migliorare la resistenza;

Giunti di dilatazione che permettono alla struttura di espandersi e contrarsi in base alle variazioni della temperatura, riducendo il rischio di crepe e danni strutturali.

Soletta di copertura per proteggere il contenuto da contaminazioni ed evaporazione dei liquidi.

Inoltre, alle superfici interne ed esterne della cisterna in cemento, viene applicato uno strato impermeabile per prevenire perdite e proteggere il materiale dall’erosione causa dall’acque o da altre sostanze.

Dove si utilizzano le cisterne in cemento

Come anticipato, le cisterne in cemento sono destinate a vari utilizzi. Ad esempio, è possibile acquistare delle vasche per uso domestico, da installare nello spazio circostante l’abitazione.

Sono molto richieste le vasche in cemento da giardino, soprattutto, nelle regioni del Sud come Sicilia e Sardegna dove, già a partire dalla primavera, le precipitazioni sono meno frequenti e quasi del tutto assenti durante l’estate.

Per questa ragione, molte famiglie decidono di comprare vasche prefabbricate in cemento da posizionare nel proprio spazio outdoor per rifornirsi di acqua durante i mesi invernali, da utilizzare nei periodi di maggiore siccità.

Non solo raccolta di acqua piovana, queste vasche funzionano come dei veri e propri serbatoi in cemento, che permettono di conservare l’acqua proveniente anche dall’acquedotto o dalle autobotti.

Vediamo quali sono le altre applicazioni:

In agricoltura sono utilizzate per l’irrigazione, la raccolta dell’acqua piovana o come serbatoi per l’acqua di irrigazione.

Nell’industria servono per contenere liquidi di ogni genere, in particolare, quelli chimici aggressivi.

Sono anche impiegate nelle stazioni di depurazione per trattare le acque reflue prima del loro rilascio nell’ambiente o il loro riutilizzo.

Inoltre, le vasche in cemento vengono utilizzate come bacini di raccolta di acqua piova per prevenire inondazioni o accumuli eccessivi e pericolosi nelle aree urbane.

Posa delle vasche prefabbricate in cemento

Le vasche in cemento possono essere installate sul terreno oppure interrate. In quest’ultimo caso, bisogna preparare il foro nel suolo, che dovrà essere leggermente più ampio delle dimensioni della vasca, ed il fondo dovrà avere una fondazione di 15 cm di pietrisco del tipo 12/24.

Dopo il posizionamento della cisterna, viene versato il materiale tra terreno e pareti della vasca, fino a ricoprirla, lasciando libera la parte della botola.

Quelle installate sul terreno richiedono una verifica delle condizioni del sito e della sua stabilità e la realizzazione di una base di appoggio.

In ogni caso, sarà il produttore a fornire le indicazioni di base da cui partire per effettuare una corretta valutazione del sito con un tecnico specializzato.

Quando si tratta di installare vasche in cemento, è importante rivolgersi a professionisti esperti del settore.

Ha iniziato prima con la produzione, che ha proseguito con successo per anni, accumulando una notevole esperienza e competenza nella fabbricazione di queste strutture.

Con il passare del tempo, ha esteso la sua offerta passando dalla produzione alla vendita di vasche in cemento, serbatoi e cisterne, diventando un punto di riferimento nel settore, non solo per la qualità dei prodotti offerti, ma anche per la sua competenza nella consulenza e nel supporto post-vendita.

Serbatoi in polietilene per l’acqua

Chi è alla ricerca una soluzione meno invasiva e di facile installazione, può valutare l’acquisto dei serbatoi in polietilene per l’acqua, realizzati con un tipo di plastica molto leggera ma estremamente resistente.

Infatti, il polietilene è un materiale atossico, che resiste alla corrosione, all’azione degli agenti chimici, ai raggi UV e alle variazioni estreme di temperatura.

La produzione di serbatoi in polietilene avviene attraverso un processo di stampaggio a soffiaggio, con il quale è possibile ottenere contenitori di diverse forme e dimensioni, da poche decine a migliaia di litri di capacità.

La flessibilità di progettazione e produzione permette anche di personalizzare il contenitore con caratteristiche aggiuntive come: coperchi ermetici, rubinetti di scarico, attacchi per tubazioni, indicatori di livello.

